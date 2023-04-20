Украина готовится продавать государственные предприятия по заниженным ценам, чтобы поддержать экономику

Украина ищет достаточно инвесторов для продажи крупных государственных компаний по низким ценам. Цель состоит в том, чтобы укрепить бюджет, который сейчас зависит от помощи других стран, и положить конец десятилетиям посткоммунистического наследия коррупции и бесхозяйственности, которые подорвали экономику.

Если депутаты согласуют изменения на сессии, запланированной на начало мая, Киев мог бы заработать более 400 миллионов долларов, продав предприятия, начиная от удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина, пишет Вloomberg.

Еще $190 млн могут быть получены от аренды сельхозземель.

"Есть развивающиеся рынки, и есть чрезвычайный рынок, и как чрезвычайный рынок мы единственные в своем роде", — сказал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По его словам, большинство инвесторов не могут представить, как вкладывать деньги в охваченную войной страну, но Украина должна финансировать свои военные усилия.

Он отметил, что вливание капитала и управленческие изменения в государственных компаниях могут помочь возродить экономику. Кроме того, компании, находящиеся на балансе фонда, были построены в середине прошлого века и стремительно теряют стоимость.

"Если мы их не продадим в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а в следующем - только земля, на которой они стоят", - сказал Умеров.

В то время как правительство рассчитывает получить 6 миллиардов гривен (162 миллиона долларов) от продаж государственных компаний в этом году, Умеров сказал, что потенциально может получить в четыре раза больше, если планы по продаже и лизингу будут реализованы.

Отмечается, что если депутаты не согласуют изменения в закон, то альтернативой будет перейти к созданию совместных предприятий с другими государственными компаниями.

В Минэкономики надеются, что с помощью международных партнеров удастся запустить украинский рынок страхования. В настоящее время ведутся переговоры с международными донорами по созданию и наполнению целевого Трастового Фонда, обеспечивающего перестраховой капитал для инвесторов.