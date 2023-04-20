Україна готується продавати державні підприємства за заниженими цінами, щоб підтримати економіку

Україна шукає достатньо інвесторів для продажу великих державних компаній за низькими цінами. Мета полягає в тому, щоб зміцнити бюджет, який зараз є залежним від допомоги інших країн, і покласти край десятиліттям посткомуністичної спадщини корупції та безгосподарності, які підірвали економіку.

Якщо депутати погодять зміни на сесії, запланованій на початок травня, Київ міг би заробити понад 400 мільйонів доларів, продавши підприємства, починаючи від виробника добрив і закінчуючи комунальними підприємствами, металургійними заводами та виробником інсуліну, пише Вloomberg

Ще $190 млн може бути отримано від оренди сільгоспземель.

"Є ринки, що розвиваються, і є надзвичайний ринок, і як надзвичайний ринок ми єдині в своєму роді", — сказав голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

За його словами, більшість інвесторів не можуть уявити, як вкладати гроші в охоплену війною країну, але Україна має фінансувати свої військові зусилля та тримати інституції залежними від іноземної допомоги над водою.

Він зазначив, що вливання капіталу та управлінські зміни в державних компаніях можуть допомогти відродити економіку. Окрім того компанії, які є на балансі фонду, були побудовані в середині минулого століття і стрімко втрачають вартість.

"Якщо ми їх не продамо в цьому році, то в наступному році їхньою цінністю буде лише нерухомість, а в наступному — тільки земля, на якій вони стоять", — сказав Умеров.

У той час як уряд розраховує отримати 6 мільярдів гривень (162 мільйони доларів) від продажу державних компаній цього року, Умеров сказав, що потенційно може отримати в чотири рази більше, якщо плани з продажу та лізингу будуть реалізовані.

Зазначаєьбся, що якщо депутати не погодять зміни до закону, то альтернативою буде перейти до створення спільних підприємств з іншими державними компаніями.

У Мінекономіки України сподіваються, що з допомогою міжнародних партнерів вдасться запустити український ринок страхування. Наразі ведуться перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового Фонду, який має забезпечити перестраховий капітал для інвесторів.