В Україні створять Трастовий фонд, який захистить капітальні інвестиції в умовах війни

Страхування інвестицій є неймовірно важлиіим фактором у процесі залучення коштів для відновлення України. У Мінекономіки сподіваються, що з допомогою міжнародних партнерів в короткостроковій перспективі вдасться запустити український ринок страхування.

Крім того, страхування воєнних ризиків є мультиплікаційним інструментом і може нести в собі набагато більше різних інструментів ринку капіталу, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що наразі ведуться перемовини з міжнародними донорами щодо створення і наповнення цільового Трастового Фонду, який би міг би підвищити інтерес міжнародних фінансових інституцій на кшталт MIGA та DFC до страхування інвестиційних проектів.

"Трастовий Фонд має забезпечити перестраховий капітал. Ми розраховуємо отримати 510 млн доларів цього року, які ми зможемо помножити на два за рахунок ефекту мультиплікатора і від залучення приватних капіталів. Більша частина цих коштів потім піде на підтримку довгострокових інвестицій", - розповів Міністра економіки Олександр Грибан.

Роберт Бонд, керівник Проекту USAID "Реформування фінансового сектору" зауважив, що Україні потрібен спеціальний Трастовий фонд, який залучатиме кошти і розділятиме ризики кредиторів, інвесторів і страховиків – як державних, так і приватних.

"Уряд України має відіграти критично важливу роль у визначенні інвестиційних пріоритетів і створенні відкритого, конкурентного, прозорого інвестиційного клімату", - прокоментував Бонд.

За його словами, такий фонд має забезпечувати покриття "першого ризику" для залучення приватних перестраховиків, здійснення страхових виплат при настанні страхових випадків, пов’язаних з війною, політичним насильством, негативним втручанням Уряду, а також надання українським інвесторам таких самих опцій захисту, що й іноземним.

В Мінекономіки сподіваються у короткостроковій перспективі запустити ще і український ринок страхування, зокрема, у співпраці з Національним банком України.

Нагадаємо, Уряд Німеччина надає Українуі інвестиції на загальну суму 221 мільйон євро. Вони поширюються на 11 проектів німецьких компаній.