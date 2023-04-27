В госбюджет поступил миллиард от приватизации - Рада

Государственный бюджет за неполные 4 месяца 2023 получил 1 027 000 000 гривен от приватизации государственного имущества. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа в Facebook.

По словам народной избранницы, в I квартале 2023 года в государственный бюджет от приватизации поступило более 902 млн. грн. Это почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения – в I квартале 2021 года.

"Дорогими объектами, за которые уже поступили средства в этом году, стали единый имущественный комплекс ГП "Укроборонресурсы" - 210 млн грн, Усть-Дунайский порт - 201 млн грн, отдельное имущество Сторонибабского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" - 142 млн грн, гостиница "Власта" - 115 млн грн", - написала Роксолана Подласа.

В Фонде госимущества отметили, что нынешний показатель за первый квартал является лучшим за 10 лет работы ФГИУ.

Напомним, в апреле Измаильский винзавод продали на аукционе в 11 раз дороже стартовой цены - за 200 миллионов гривен.

Как ранее заявили в Фонде государственного имущества, победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь идет о задолженности в размере 560,49 млн. грн. Это дополнительный результат возобновления приватизации в сентябре 2022 года.

В марте премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство и Фонд государственного имущества Украины планируют возобновить крупную приватизацию в 2023 году, чтобы стимулировать инвестиции.