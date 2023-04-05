Новые владельцы госпредприятий уплатят 560 млн грн долгов перед бюджетом

Победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь идет о задолженности в размере 560,49 млн. грн. Это дополнительный результат возобновления приватизации в сентябре 2022 года.

Победители приватизационных аукционов, кроме уплаты победной суммы, обязуются выплатить в течение шести месяцев долги приобретенных предприятий перед бюджетом и работниками, сообщает Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Люди - наш главный приоритет. Выплата долгов по зарплате - важный шаг для обеспечения защиты прав работников и их благополучия", - заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Отмечается, что ФГИУ будет и дальше уделять большое внимание вопросам сокращения долгов по зарплате, поскольку от этого зависит не только социальная защита работников, но и развитие экономики страны в целом.‎

В фонде также сообщили, что за последние полгода 12 предприятий полностью погасили задолженность по заработной плате перед 6157 работниками на общую сумму 62,7 млн. грн. Еще 26 предприятий сократили ее на 66 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины также намерен возобновить функционирование по назначению учреждений дошкольного образования, используемых в настоящее время органами государственной власти и местного самоуправления на условиях аренды. Общее количество детсадов, которые используются не по назначению, составляет 141 единицу.