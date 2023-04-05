Нові власники держпідприємств сплатять 560 млн грн боргів перед бюджетом

Переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість у розмірі 560,49 млн грн. Це додатковий результат від відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Переможці приватизаційних аукціонів, крім сплати переможної суми, беруть на себе зобов'язання виплатити протягом шести місяців борги придбаних підприємств перед бюджетом та працівниками, повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ).

"Люди — наш головний пріоритет. Виплата боргів із зарплати — важливий крок для забезпечення захисту прав працівників та їх благополуччя", — заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Зазначається, що ФДМУ буде і надалі приділяти велику увагу питанням скорочення боргів із зарплати, оскільки від цього залежить не лише соціальний захист працівників, а й розвиток економіки країни в цілому.‎

У фонді також повідомили, що за останні півроку 12 підприємств повністю погасили заборгованість по заробітній платі перед 6 157 працівниками на загальну суму 62,7 млн грн. Ще 26 підприємств скоротили її на 66 млн грн.

Фонд державного майна України також має намір відновити функціонування за призначенням закладів дошкільної освіти, що нині використовуються органами державної влади та місцевого самоврядування на умовах оренди. Загальна кількість дитсадків, які наразі використовуються не за призначенням, складає 141 одиницю.