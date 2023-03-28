Спиртзаводы на продажу: Как государство избавляется от убыточных активов и зачем их покупает бизнес

В Украине к приватизации готовятся 25 спиртзаводов, хотя еще в конце 2019 г. в стране действовала госмонополия на производство спирта. Delo.ua проследило за реформированием отрасли и поговорило с участниками этого процесса – бывшим и. о. директора ГП "Укрспирт" Сергеем Блескуном, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, гендиректором компании Nemiroff Юрием Сорочинским, а также представителями ФГИ Украины.

Приватизация спиртовой отрасли в Украине продолжается, невзирая на полномасштабное российское вторжение. Она проходит в рамках утвержденной в 2019 году реформы демонополизации отрасли, существование которой накладывало характерные признаки на рынок спирта в стране – закрытость, несправедливое ценообразование, коррупцию, злоупотребление и огромный теневой рынок спирта. Так, по данным ФГИ, до запуска приватизации Украина ежегодно тратила около 200 млн грн на содержание убыточных заводов, но главной проблемой было теневое производство спирта, достигшее в 2019 году 55% рынка.

Примечательно, что подобная монополия среди стран мира сейчас остается только в Беларуси, потому что в Украине она фактически перестала существовать еще в сентябре 2020 года, когда производитель водки под брендом Nemiroff ООО "ЛВН Лимитед" приобрел Немировский спиртзавод в Винницкой области за 55 млн. грн.

Демонополизация отрасли происходит силами Фонда госимущества, в управление которого передаются неработающие спиртзаводы, которые затем продаются на аукционах через электронную систему Prozorro.Продажи. Кроме производства спирта Фонд предлагает инвесторам использовать приватизированные активы в качестве производственных площадок или зернохранилищ, благодаря подведенным к каждому предприятию коммуникациям, а в некоторых случаях и железнодорожным путям. Объекты, требующие ликвидации, могут быть интересны покупателям с целью создания на их базе логистических и торговых центров или производств широкого профиля.

Следует отметить, что в государственной собственности находятся 89 предприятий, в том числе 41 производственная площадка, оформленная в качестве отдельного имущества на одно юрлицо ГП "Укрспирт", а также объединенные в концерн "Укрспирт" 37 государственных спиртзаводов, каждый из которых оформлен как отдельное юрлицо.

В госпредприятие "Укрспирт" до начала приватизации входила 41 производственная площадка по всей территории Украины, которая могла суммарно производить более 36 млн дал (декалитров) продукции в год, в том числе 27 млн дал спирта этилового, ректификованного из крахмалосодержащего сырья, 3,2 млн дал спирта этилового ректифицированного из сахарсодержащего сырья, 1,5 млн дал спирта этилового технического и 1,65 млн дал биоэтанола.



Его продукция пользуется спросом в странах Средней Азии, Туркменистане, Грузии, Азербайджане, Турции, Австрии, Польше, Вьетнаме, Венгрии, Словакии и других зарубежных рынках. Потенциал ГП "Укрспирт" (Приховати)

Сколько заводов уже работают на частных владельцев?

Чтобы уточнить количество спиртзаводов, новые владельцы которых завершили приватизацию и начали производство, издание обратилось к своим источникам среди налоговиков.

"По состоянию на 17 марта 2023 года на территории Украины закончена приватизация 20 бывших заводов ГП "Укрспирт" (за последние два года). Из них 2 лишены лицензий, на 2 производится модернизация и ремонт, на 1 деятельность не осуществляется. Следовательно, 15 заводов осуществляют хозяйственную деятельность, из них 3 производят продукцию химического и технического назначения, 2 производят биоэтанол, остальные 10 производят пищевой спирт", - сообщил собеседник издания из налоговых органов.

"Некоторые из них были лишены лицензии, поскольку не готовы были изменять "идеологию" работы, некоторые производят модернизацию, а еще несколько производят продукцию химического и технического назначения. Действительно, отрасль до начала приватизации спиртзаводов оставляла желать лучшего. Кроме того, что имело место производство второй формы, еще четверть заводов были фактически изношены, что влекло за собой постоянные расходы государства на их содержание", - комментирует данные налоговой глава парламентского комитета Даниил Гетманцев.

Хотя к работе приступили 15 приватизированных предприятий и еще 5 могут начать производство, всего за время реформы спиртовой отрасли состоялось 39 успешных онлайн-аукционов по приватизации активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", уточняет ФГИ. В настоящее время их передача новым владельцам находится на разных стадиях завершения. Всего от продажи этих активов госбюджет уже получил 2,03 млрд грн, а больше всего государство заработало на продаже Узловского спиртзавода в Львовской области - 156 млн грн .

Также пресс-служба ФГИ уточнила изданию, что с 41 места осуществления деятельности в составе ГП "Укрспирт" уже продана большая часть, а именно 29 активов, а на сегодняшний день в государственной собственности осталось 12 спиртзаводов. Для их продажи Фонд проводит активную подготовительную работу по привлечению частных инвестиций, в частности, ФГИУ в 2023 году рассчитывает продать 8 объектов спиртовой отрасли.

Ведомство пояснило, что реформа спиртовой отрасли в Украине осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №699 от 12 августа 2020 года, утверждающего Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 гг. Оптимальным путем выполнения программы Фонд считает привлечение частных инвесторов, учитывая критический уровень задолженности государственных спиртзаводов и отсутствие возможности привлечения государственных инвестиций в развитие отрасли в условиях войны с РФ.

Ранее Фонд написал в Facebook, что с началом полномасштабного российского вторжения приватизация в Украине была приостановлена из-за введения военного положения и разблокирована Радой с принятием законопроекта №7451. В июле 2022 года Кабмин утвердил перечень из 420 объектов для приватизации и выполнил процедуру триажа – сортировку госпредприятий на оставшиеся в государственной собственности, которые будут направлены в ФГИУ на приватизацию, и предприятия для ликвидации. Всего в сентябре-декабре 2022 года фонд провел 12 аукционов по продаже спиртзаводов. Победители торгов предложили почти 850 млн грн за эти объекты, что в три раза превышает их совокупную стартовую стоимость.

Инфографика: ФГИ

Экс-руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун объяснил в кулуарах встречи Business Wisdom Summit 2023, что часть покупателей спиртовых активов не начала производство сразу после покупки, поскольку производит модернизацию и реинжиниринг старого советского оборудования, чтобы иметь возможность эффективно производить продукцию с меньшим удельной себестоимостью. К таким относится Nemiroff, еще не запустивший в работу купленный завод в Немирове. В свою очередь другие новые частные владельцы сразу после покупки заводов начали производство на существующем оборудовании, чтобы удовлетворить спрос на спирт со стороны крупных водочных компаний - Nemiroff, Bayadera Group, Global Spirits и других производителей.

Какие еще предприятия ожидают продажи?

ФГИ подчеркивает, что всего к приватизации готовятся 26 спиртзаводов из состава госпредприятия и концерна "Укрспирт". Вырученные от продажи средства будут направлены в том числе на поддержку украинских сил обороны.

Накануне Фонд назначил на 14 апреля аукцион по продаже Ганнопольского спиртзавода со стартовой ценой 3,85 млн. грн. Его производственные активы находятся на двух земельных участках общей площадью 16 га, расположенных в с. Ганнополь и Славута Хмельницкой области. В единый имущественный комплекс предприятия входят главный корпус, цех разлива водочных изделий, очистное отделение, конюшня, солодовня, состав зерна, спиртохранилище, свинарник, электроцех, мельница, кладовая для кислоты, несколько скважин, емкости для спирта и другие необходимые объекты. Также находятся все коммуникации, нужные для воплощения технологических действий.

Кроме него к приватизации готовятся еще 25 предприятий отрасли, для которых еще не определены стартовые цены и даты проведения аукционов, а именно:

Переведут ли заводы из спирта на биоэтанол?

Согласно данным интерактивной карты украинской спиртовой отрасли от ФГИУ большинство спиртзаводов производят пищевой и технический спирт, хотя в тренде покупка предприятий для реконструкции под производство биоэтанола, которая используется как компонент для моторных топлив. Дополнительно стимулировало биоэтанольную отрасль принятия в июне 2022 года законопроекта №7401, упрощающего производство как спиртов, так и биотоплива.

Сейчас интерактивная карта показывает, что в Украине для производства биоэтанола пригодны или готовятся следующие спиртзаводы, ранее являвшиеся государственной собственностью:

Октябрьский спиртзавод (Полтавская обл., продано) Тростянецкий спиртзавод (Винницкая обл., продано)

Борщевский спиртзавод (Тернопольская обл., продано)

Вашковский спиртзавод (Черновицкая обл., продано)

Зарубинский спиртзавод (Тернопольская обл., готовится к приватизации)

Хоростковский спиртзавод (Тернопольская обл., готовится к приватизации)

Лохвицкий спиртовой комбинат (Полтавская обл., готовится к приватизации)

Дублянский спиртзавод (Харьковская обл., готовится к приватизации) Наумовский спиртзавод (Сумская обл., готовится к приватизации)



Опрошенные эксперты подчеркивают хорошие перспективы биоэтанольной отрасли в Украине из-за доступности больших объемов биомассы, которая появляется в процессе деятельности растениеводческих или животноводческих предприятий. Фактически сырье, которое считалось ранее элементами отходов и не использовалось для получения прибыли, сейчас трансформируется в продукт с добавленной стоимостью. Особенно выгодна переориентация на изготовление компонента биотоплива с учетом высоких цен на энергоресурсы, зависимости Украины от импортного горючего, а также ограничения на экспорт агросырья из-за вторжения РФ.

В то же время Сергей Блескун отмечает, что приватизация государственных спиртзаводов с перепрофилированием на биоэтанол может быть выгодна только локальным производителям, поскольку для выхода на внешние рынки нужно строить эффективные предприятия с конкурентоспособной продукцией. Он подчеркнул, что для доступа на международные рынки биоэтанола нужно иметь современные крупные заводы, аналогичные уже существующим в Польше, США или Венгрии, мощность которых должна быть как минимум в 10 раз больше, чем сейчас есть в Украине.

Для производства биоэтанола лучше строить с нуля более современные заводы большей мощности. Биоэтанол – это биржевой товар, и очень важно, какова будет себестоимость такого спирта. На маленьких устаревших заводах продукция будет конкурентной, пока будет держаться высокая цена на биоэтанол, и для такой продукции будет очень сложным выход на внешние рынки. экс-руководитель ГП "Укрспирт" Сергей Блескун

Он уточнил, что, тем не менее, биоэтанольная отрасль в Украине развивается, так как сейчас рассматривается строительство до пяти таких заводов.

Вывела ли приватизация отрасль из тени?

Собеседник Delo.ua Даниил Гетманцев подчеркивает, что результаты детенизации спиртовой отрасли демонстрирует рост фактических поступлений акцизного налога в бюджет. Так, в 2022 году после отмены запрета на реализацию алкогольной продукции показатели довоенного плана были выполнены на 103% (+3% к плану), что дало 1 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет. Такого результата, среди прочего, удалось добиться за счет увеличения производства легальными игроками и уменьшения доли нелегального алкоголя на рынке.

Он подчеркивает, что для эффективного контроля за спиртзаводами налоговая производит ротацию сотрудников акцизных постов на спиртзаводах, а также осуществляет на предприятиях ежедневный контроль за производством спирта и показаниями расходомеров-счетчиков продукции. Также ведомство постоянно проводит контрольно-проверочные мероприятия, в ходе которых усиленно проверяется места возможного доступа к спирту, для этого производится опломбирование всех коммуникаций и приборов учета. То есть механизмов контроля достаточно, нужно только их применять .

Гетманцев отмечает, что сегодня приоритетная задача налоговых органов в детенизации спиртовой отрасли – проект закона об электронных акцизных марках (е-акциз), применение которых позволяет отслеживать маркированную продукцию с момента заказа акцизной марки производителем или импортером алкогольных напитков до реализации ее конечному покупателю через РРО.

Мир хочет произведенную в Украине водку

Гендиректор Nemiroff Юрий Сорочинский рассказал, что его компания сейчас не рассматривает покупку новых производственных площадок в Украине или за ее пределами. Причины следующие – уже приобретенных активов достаточно для обеспечения компании сырьем для производства ЛВИ, а покупка заводов за рубежом сейчас неактуальна из-за глобальной популярности украинских товаров.

Наша площадка в Немирове в ближайшее время будет полностью удовлетворять наши производственные потребности, поэтому для лицензионного разлива нам не нужны мощности за пределами страны. С другой стороны, на фоне войны мир сегодня ищет настоящий, сделанный в Украине продукт, а не продукт под Украину, сделанный за пределами Украины. Мы тоже должны этим пользоваться – поднимать и поддерживать имидж страны, созданный уже сегодня в мире. Поэтому мы не рассматриваем перенос производства за пределы Украины. СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский

Также Сорочинский подчеркнул, что в результате приватизации у Nemiroff не появилось мощных конкурентов, но реформа спиртовой отрасли позволила украинскому бизнесу в условиях войны, когда начались проблемы с экспортом зерна, переделать часть сельхозпродукции в товар с большей добавленной стоимостью.