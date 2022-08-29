ФГИ объявил первые аукционы по упрощенной приватизации: попробует еще раз продать два скандальных спиртзавода

Фонд государственного имущества определил первые объекты, аукционы по приватизации которых состоятся в сентябре 2022 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", которыми стали Мариловский и Кобыловолоцкий спиртовые активы госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области.

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Как говорится в сообщении ФГИ, торги по Кобыловолоцкому месту ведения деятельности и хранения спирта состоятся 19 сентября со стартовой ценой 25,2 миллиона гривен. В свою очередь, торги по Мариловскому объекту "Укрспирта" состоятся 20 сентября со стартовой ценой 54,3 миллиона гривен.

Планируемые торги станут первыми, которые пройдут с учетом изменений, утвержденных принятым Верховной Радой 28 июля законом об улучшении и ускорении процедур приватизации.

Всего в сентябре планируется провести восемь аукционов по приватизации уже готовых спиртовых активов. Также до конца 2022 года хотят продать около 150 других объектов – от движимого и недвижимого имущества до неработающих заводов.

"Принятый закон изменил этапность завершения приватизации, так что по новым правилам договор купли-продажи будет заключаться с победителем только после того, как он оплатит цену продажи лота, определенную по итогам аукциона", - подчеркнул директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

При этом вся информация о ходе и результатах аукционов по приватизации будет доступна и открыта в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale, и каждый гражданин сможет видеть информацию о том, кто, когда, за сколько и какой объект приватизировал.

Напомним, что Мариловский спиртзавод был продан за 120 миллионов гривен на аукционе в ноябре 2020 года молдавскому производителю алкогольных напитков Zernoff. Однако впоследствии стало известно, что компания фактически отказывается платить за этот актив и подала в суд из-за якобы исчезновения определенного оборудования и документации по спиртзаводу. Суд покупку завода остановил, хотя Zernoff впоследствии уверял, что от намерений его приобрести не отказался.

В свою очередь, от покупки Кобыловолоцкого спиртзавода за 81 миллион гривен, согласно результатам аукциона в декабре 2020 года, отказался его победитель в лице ООО "Регион комплект" - из-за выявленных долгов ГП "Укрспирт" перед третьими лицами, не указанными в договоре купли-продажи.

Отметим, что стартовые цены на оба завода до сих пор не изменились и указаны теми же, что уже почти два года назад - 54,3 и 25,2 миллиона гривен.