ФДМ оголосив перші аукціони зі спрощеної приватизації: спробує ще раз продати два скандальні спиртзаводи

Фонд державного майна визначив перші об’єкти, аукціони з приватизації яких відбудуться у вересні 2022 року у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", якими стали Марилівський та Кобиловолоцький спиртові активи держпідприємства "Укрспирт" у Тернопільській області.

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Як ідеться у повідомленні ФДМ, торги по Кобиловолоцькому місцю провадження діяльності та зберігання спирту відбудуться 19 вересня за стартовою ціною 25,2 мільйона гривень. В свою чергу, торги по Марилівському МПД "Укрспирту" відбудуться 20 вересня за стартовою ціною 54,3 мільйона гривень.

Заплановані торги стануть першими, які відбудуться з урахуванням змін, затверджених прийнятим Верховною Радою 28 липня законом щодо покращення та пришвидшення процедур приватизації.

Всього у вересні планується провести вісім аукціонів з приватизації спиртових активів, які вже готові. Також до кінця 2022 року хочуть продати близько 150 інших об‘єктів, – від рухомого і нерухомого майна до непрацюючих заводів.

"Ухвалений закон змінив етапність завершення приватизації, тож за новими правилами договір купівлі-продажу укладатиметься з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну продажу лота, визначену за підсумками аукціону", — наголосив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.

При цьому уся інформація про хід та результати аукціонів з приватизації буде доступною та відкритою у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale, і кожен громадянин зможе бачити інформацію про те, хто, коли, за скільки і який обʼєкт приватизував.

Нагадаємо, що Марилівський спиртзавод був проданий за 120 мільйонів гривень на аукціоні в листопаді 2020 року молдавському виробнику алкогольних напоїв Zernoff. Однак згодом стало відомо, що компанія фактично відмовляється платити за цей актив та позвалася до суду через нібито зникнення певного обладнання та документації зі спиртзаводу. Суд купівлю заводу зупинив, хоча Zernoff запевняв, що від намірів його придбати не відмовився.

Натомість від купівлі Кобиловолоцького спиртзаводу за 81 мільйон гривень, згідно результатів аукціону в грудні 2020 року, відмовився його переможець в особі ТОВ "Регіон комплект" - через виявлені борги ДП "Укрспирт" перед третіми особами, не зазначеними в договорі купівлі-продажу.

Зазначимо, що вказані стартові ціни на обидва заводи донині не змінилися й вказані тими ж самими, що вже майже два роки тому - 54,3 та 25,2 мільйона гривень.