Мариловский спиртзавод продали на повторном аукционе за 150 миллионов гривен

Имущество Мариловского места ведения деятельности и хранения спирта государственного предприятия "Укрспирт" (поселок Нагорянка Чортковского района Тернопольской области) 20 сентября было продано на повторном онлайн-аукционе за 150,001 миллиона гривен.

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Как свидетельствуют данные на странице торгов на сайте "ProZorro Продажи", победителем стало ООО "Витагро Энерджи". В свою очередь, ООО "Форчунер Риэлти" предложило цену на 1 тысячу гривен меньшую – ровно 150 миллионов.

Кроме них, в торгах за право приобретения спиртзавода соревновались ООО "Первая подольская энергетическая компания" (предложило 110,001 миллиона гривен) и ООО "Био Девелопмент" (110 миллионов).

Напомним, что стартовая цена лота составила 54,3 миллиона гривен – такая же, как и на первых торгах в ноябре 2020 года. Таким образом, цена продажи оказалась больше в 2,76 раза.

Как указывают в Фонде госимущества, после подписания договора купли-продажи новый собственник получит актив, включающий производственные помещения и оборудование, зерносклад и 12 единиц транспорта. Также ему необходимо будет оплатить средства в размере стартовой стоимости объекта на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженностей предприятия.

Мариловский спиртзавод был основан в 1921 году, последний раз модернизирован в 2018 году. На нем установлено основное технологическое оборудование, подключены все необходимые коммуникации. В настоящее время объект временно приостановил свою профильную деятельность - производство этилового спиртов ректификованного и денатурированного.

Напомним, что в ноябре 2020 года Мариловский спиртзавод уже был продан за 120 миллионов гривен – молдавскому производителю алкогольных напитков Zernoff. Однако впоследствии стало известно, что компания фактически отказывается платить за этот актив и подала в суд из-за якобы исчезновения определенного оборудования и документации по спиртзаводу. Суд покупку завода остановил, хотя Zernoff уверял, что от намерений его приобрести не отказался.

В конце августа ФГИ снова выставил на аукцион, но уже по новым упрощенным правилам приватизации, его, а также другой спиртзавод в Тернопольской области – Кобыловолоцкий. В новых торгах, впрочем, Zernoff участия уже не принимал. Кобыловолоцское же МВД было продано 19 сентября за 70,2 миллиона гривен.