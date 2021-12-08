Спиртзавод во Львовской области продали по "красивой" цене в 16 раз дороже стартовой

Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе 8 декабря продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта (село Узловое Радеховской городской общины Червоноградского района Львовской области).

Об этом говорится в сообщении ФГИ. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.

Победитель теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации спиртзавода будет считаться завершенным.

После завершения официальной части новый владелец получит предприятие, имеющее все необходимое техническое оборудование для производства спирта. В общей сложности актив состоит из 24 объектов недвижимого имущества, 31 транспортного средства и 516 единиц оборудования. Общая площадь всех построек и сооружений составляет 11,96 тысячи квадратных метров.

Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ Узловский спиртзавод. Фото: ФГИ

На территории Узловского спиртзавода также находится имущество, которое не вошло в состав объекта приватизации, а именно: готовая продукция, товары, сырье и материалы, в том числе сырье в незавершенном производстве, а также топливо. Безоговорочное право пользования и распоряжения этим имуществом останется за госпредприятием "Укрспирт".

Также на балансе "Укрспирта" останется противорадиационное укрытие площадью 239,6 квадратных метра, которое входит в состав помещения главного корпуса спиртзавода и не подлежит приватизации.

В ФГИ также напоминают, что с начала демонополизации рынка производства спирта он провел уже 33 успешных аукциона по приватизации спиртовых активов на общую сумму свыше 2,1 млрд грн.

Напомним при этом, что Вишняковский спиртзавод, изначально оказавшийся самым дорогим, в итоге продавали уже трижды с понижением цены на новых торгах оба раза.