Полиция обыскала офис "Укрспирта" и дом его руководителя

Главное следственное управление Национальной полиции провело обыски в помещении центрального аппарата госпредприятия "Укрспирт" и в доме исполняющего обязанности директора Сергея Блескуна. Об этом заявил на своей странице в Facebook сам Блескун.

"Ничего инкриминирующего не было обнаружено. Предприятие осуществляло полное сотрудничество, все необходимые документы правоохранителям были предоставлены", — сообщил он.

По словам Блескуна, предметом обыска стали документы, касающиеся подготовки "Укрспирта" к приватизации, при этом у него изъяли телефон.

"Реформа спиртовой отрасли продолжается, у нас есть конкретные результаты. Но, к сожалению, всегда есть какие-то подводные камни. Мы реформируем десятилетнюю монополию. Наверное, есть еще силы, которым не нравится, что в стране формируется новый открытый и конкурентный рынок", — заявил руководитель предприятия.

Он подчеркнул, что "со всей уверенностью" может сказать, что предприятию не за что переживать, поскольку каждое его действие было осуществлено в правовом поле.

Отметим, что самого Блескуна еще в июне 2020 года попытались уволить, когда он был в отпуске, однако соответствующий приказ Минэкономики был сразу же отменен. Тем не менее, руководитель госкомпании все равно подал иск в суд. На время его рассмотрения увольнять Блескуна суд запретил.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в Украине была отменена государственная монополия на производство спирта, а предприятия "Укрспирта" начали готовить к продаже. Первый спиртзавод был продан в октябре: его купила компания Nemoroff, выходцем из которой является Блескун (в 2008-2013 годах руководил ее коммерческим департаментом).

К настоящему времени Фонд госимущества продал на аукционах 30 спиртзаводов на сумму 1,7 млрд грн. Причем не все они прошли гладко: к примеру, Вишняковский спиртзавод, изначально оказавшийся самым дорогим, в итоге продавали уже трижды с понижением цены на новых торгах оба раза.