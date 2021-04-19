На спиртзаводе в Харьковской области прошли обыски: нашли "левый" спирт на 4,5 млн грн

Сотрудники центрального аппарата Государственной фискальной службы и ее управления в Харьковской области под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели санкционированные обыски на Караванском спиртзаводе (Харьковский район), обнаружив более 110 тысяч литров незаконно изготовленного этилового спирта.

Как сообщает ГФС, само предприятие, в соответствии с имеющимися разрешительными документами, уже несколько месяцев не осуществляет производственной деятельности.

В то же время при обыске обнаружены продукты брожения в больших объемах, что указывает на продолжение незаконного ведения деятельности по изготовлению спирта на момент проведения следственных действий.

Ориентировочная стоимость выявленного незаконно изготовленного спирта составляет 4,5 млн грн.

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В свою очередь, исполняющий обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" Сергей Блескун на своей странице в Facebook сообщил, что в связи с этим в ГП было инициировано служебное расследование и отстранено руководство данного места ведения деятельности и хранения спирта.

"Для меня, как руководителя государственного предприятия, такая ситуация недопустима. Мы однозначно поддерживаем действия правоохранительных органов. От нас и в дальнейшем будет предоставляться полное сотрудничество. От себя скажу, что этот случай должен стать еще одним показательным примером для всех, кто задумывается о любой несанкционированной производственной деятельности на мощностях концерна и ГП "Укрспирт", — написал он.

Напомним также, что другой спиртзавод в Харьковском районе Харьковской области — Артемовский — в октябре 2020 года был одним из первых продан на аукционе.