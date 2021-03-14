Мышковичский спиртзавод продали на аукционе по цене в 25 раз выше стартовой

Фонд государственного имущества 12 марта продал за 181 млн грн имущество Мышковичского места ведения деятельности и хранения спирта (Тернопольская область).

Как отмечается в сообщении ФГИ, стартовая цена лота составляла всего 7,29 млн грн. В торгах участвовало восемь претендентов, в результате чего цена выросла в ходе аукциона в 25 раз.

Активы предприятия находятся в селе Мышковичи Тернопольского района и поселке Дружба ранее Теребовлянского, а ныне также Тернопольского района.

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Новый владелец получит, в частности главный производственный корпус, спиртохранилище, бардохранилище, цех брагоректификации, углекислотный и соковый цеха.

Напомним, в предыдущий день, 11 марта, за 108 млн грн был продан Дубовязовский спиртзавод в Сумской области.

Приватизация объектов спиртовой отрасли началась в октябре 2020 года. Всего ФГИ намерен выставить 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт". По итогам прошедших аукционов удалось выручить уже около 1 млрд грн.