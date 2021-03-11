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АПК 4 минуты назад

Очередной завод "Укрспирта" продали на аукционе за 108 млн грн

Объект расположен в пгт Дубовязовка Конотопского района Сумской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта

Дубовязовский спиртзавод. Фото: prozorro.sale Дубовязовский спиртзавод. Фото: prozorro.sale
Дубовязовский спиртзавод. Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн.

Вырученные от продажи предприятия деньги должны поступить в госбюджет, сообщает пресс-служба ФГИ.

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"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались четверо участников, которые увеличили цену в 3,2 раза — со стартовых 33,8 млн грн до 108 млн грн", — говорится в сообщении.

Указано, что объект расположен в поселке городского типа Дубовязовка Конотопского района Сумской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

При этом отмечается, что всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящих в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 объектов, которые объединены в концерн "Укрспирт".

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Ранее завод ГП "Укрспирт" Тхоровское место осуществления деятельности "ушел с молотка" за 75 млн грн.

В свою очередь Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, после чего завод "Укрспирт" продали за 101,2 млн грн, хотя на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Как анонсировалось, первые в 2021 году два аукциона по продаже предприятий спиртовой отрасли пройдут в начале марта.

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