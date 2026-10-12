Искусственный интеллект грозит сокращению 40% рабочих мест в мире – МВФ

Искусственный интеллект спасает мировую экономику от падения, но создает глубокие угрозы образованию, трудоустройству и правительствам.

Как сообщает Dilo, об этом заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

"Искусственный интеллект - его можно любить или ненавидеть, но он уже здесь. Именно этот переход на более высокие обороты позволяет мировой экономике расти темпами около 3% - несмотря на то, что нас сдерживает шок, связанный с перебоями в снабжении энергоносителями", - сказала она.

По словам Георгиевой, инвестиционный шок от развития ИИ способен ускорить экономический рост в развитых азиатских странах на пол-один процентный пункт, а в развивающихся регионах — на 0,2-0,8 пункта.

Несмотря на энергетические шоки, этот цифровой переход помогает удерживать глобальные показатели на стабильном уровне.

Влияние ИИ на рабочие места и рынок труда

По данным исследований МВФ, около 40% рабочих мест в мире претерпят трансформации, будут сокращены или видоизменены под влиянием искусственного интеллекта, а в развитых странах этот показатель будет достигать 60%.

Эксперты обращают особое внимание на сокращение возможностей для выпускников и снижение спроса на стартовые позиции в трудоустройстве.

В то же время руководство Всемирного банка отмечает, что развивающиеся рынки могут сосредоточиться на использовании "малого искусственного интеллекта" для повышения производительности в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, что поможет сгладить риски глобального неравенства.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский лидер отрасли спрогнозировал массовый выход роботов на рынок вместо живых работников. Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2–10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность. Настоящий бум начнется тогда, когда устройства смогут самостоятельно выполнять не менее 80% заданий по голосовым командам в незнакомом окружении.