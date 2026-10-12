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Штучний інтелект загрожує скороченню 40% робочих місць у світі - МВФ

штучний інтелект
ШІ трансформує до 40% робочих місць у світі

Штучний інтелект рятує світову економіку від падіння, але створює глибокі загрози для освіти, працевлаштування та урядів. 

Як повідомляє Dilo, про це заявила в понеділок директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, пише Reuters.

"Штучний інтелект — його можна любити чи ненавидіти, але він уже тут. Саме цей перехід на вищі оберти дозволяє світовій економіці зростати темпами близько 3% — попри те, що нас стримує шок, пов'язаний з перебоями в постачанні енергоносіїв", - сказала вона.

За словами Георгієвої, інвестиційний шок від розвитку ШІ здатний прискорити економічне зростання в розвинених азійських країнах на пів-один процентний пункт, а в регіонах, що розвиваються, — на 0,2-0,8 пункту.

Попри енергетичні шоки, саме цей цифровий перехід допомагає утримувати глобальні показники на стабільному рівні.

Вплив ШІ на робочі місця та ринок праці

За даними досліджень МВФ, близько 40% робочих місць у світі зазнають трансформацій, будуть скорочені або видозмінені під впливом штучного інтелекту, а в розвинених країнах цей показник досягатиме 60%.

Експерти звертають особливу увагу на скорочення можливостей для випускників і зменшення попиту на стартові позиції у працевлаштуванні.

Водночас керівництво Світового банку зауважує, що ринки, що розвиваються, можуть зосередитися на використанні "малого штучного інтелекту" для підвищення продуктивності в сільському господарстві, охороні здоров'я та освіті, що допоможе згладити ризики глобальної нерівності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський лідер галузі спрогнозував масовий вихід роботів на ринок замість живих працівників. Людиноподібні роботи досягнуть рівня масового ринку впродовж найближчих 2–10 років, щойно виробники вирішать проблеми, які наразі обмежують їхню практичну корисність. Справжній бум почнеться тоді, коли пристрої зможуть самостійно виконувати щонайменше 80% завдань за голосовими командами в незнайомому оточенні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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