Розробники ШІ прогнозують масштабну катастрофу в найближчі пів року та готуються до заборон

Топменеджери Anthropic, OpenAI та інших компаній у сфері штучного інтелекту приватно моделюють сценарії суспільного та політичного бунту після катастрофічної події, пов'язаної з ШІ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Axios.

Представники компаній очікують на масштабну подію — найімовірніше, кібератаку, яка відключить доступ до фінансових послуг, інтернету або навіть до електроенергії та води.

Перший випадок значної реальної шкоди від небезпечного ШІ ще більше налаштує і без того насторожене суспільство проти цієї технології та її лідерів, зокрема генерального директора Anthropic Даріо Амодеї, глави OpenAI Сема Альтмана, а також президента Трампа через його небажання запроваджувати регулювання.

Загрози та неминучість інциденту

Планування сценаріїв поширене в багатьох компаніях і структурах нацбезпеки (Пентагон проводить воєнні ігри десятиліттями), однак багато провідних дослідників і топменеджерів вважають великий інцидент неминучим:

представник OpenAI заявив, що компанія проводить навчання з готовності, де команди обговорюють та відпрацьовують низку потенційних сценаріїв, додавши, що ці ситуації не розглядаються як неминучі, але покликані допомогти підготуватися до різноманітних обставин;

в Anthropic відмовилися від коментарів;

пошук винних почнеться незалежно від того, чи вирветься з внутрішнього тестового середовища рій некерованих агентів, чи зловмисники знайдуть несподівані способи використання доступних моделей.

Прикладом загрози стала атака на південнокорейські фінансові установи, де постраждали два банки. Хакер із Китаю використав інструменти розроблених у КНР моделей, зокрема DeepSeek, для викрадення даних десятків тисяч клієнтів банків. За даними компанії з кібербезпеки CrowdStrike, зловмисник також використовував Claude Code для пошуку місць продажу викрадених даних.

Прогнози щодо регулювання та позиція Вашингтона

Планувальники припускають, що демократи після проміжних виборів швидко рухатимуться до обмеження ШІ, однак зіткнуться зі значними труднощами:

віковий склад Конгресу, відірваний від революції ШІ, може виявитися некомпетентним у цьому питанні;

глобальна економіка тісно переплетена з розбудовою інфраструктури ШІ, і її уповільнення може сильно вдарити по вже крихкій економіці;

забагато моделей із відкритими вагами вже перебувають у вільному доступі та можуть бути використані для завдання шкоди, а більшість експертів вважає, що боротися зі шкідливим ШІ можна лише за допомогою іншого ШІ.

Планування компаній зосереджене на відпрацюванні найгірших сценаріїв і спрямоване на інформування членів Конгресу. Керівники компаній знають, що регулювання зараз не має шансів на ухвалення, але прагнуть сформувати законодавство та правила, до яких лідери США звернуться після першого катастрофічного інциденту.

Інсайдери індустрії зазначають, що очікують серйозної події в найближчі 6–12 місяців. Серед найжорсткіших пропозицій демократів звучать заборона суперінтелекту або пауза в розробці передового ШІ. Двопартійну підтримку має вимога щодо обов'язкового аварійного вимкнення систем, хоча експерти висловлюють сумніви щодо реальної можливості вимкнути всі системи.

Водночас у разі справжньої кризи Вашингтон здатен відкинути партійні розбіжності, як це відбувалося під час COVID-19 чи фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що OpenAI об'єднує зусилля з Google та Anthropic для контролю за безпекою ШІ. Компанія OpenAI співпрацює зі своїми головними конкурентами — Anthropic та Google DeepMind — над заходами щодо безпеки штучного інтелекту на тлі зростання занепокоєння економічними та безпековими загрозами з боку технології.