OpenAI об'єднує зусилля з Google та Anthropic для контролю за безпекою ШІ

Компанія OpenAI співпрацює зі своїми головними конкурентами — Anthropic та Google DeepMind — над заходами щодо безпеки штучного інтелекту на тлі зростання занепокоєння економічними та безпековими загрозами з боку технології.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як заявив керівник напряму глобальної політики OpenAI Кріс Легейн під час брифінгу у Вашингтоні, взаємодія між трьома компаніями триває вже кілька тижнів.

За його словами, розробники прагнуть поставити безпеку в пріоритет, проводячи паралель з авіаційною галуззю, де конкуренти історично обмінюються досвідом для запобігання катастрофам. У компанії також зазначили, що для такої координації не потрібні спеціальні антимонопольні винятки.

Скепсис антимонопольних органів та позиція Трампа

Попри запевнення технологічних гігантів, ініціатива викликала неоднозначну реакцію американських регуляторів і політиків:

Підозри у створенні бар'єрів: голова Федеральної торгової комісії (FTC) США Ендрю Фергюсон висловив глибоку підозру щодо запитів на подібні винятки, наголосивши, що такі кроки нагадують спробу відгородитися від нових гравців на ринку;

Законодавчі ініціативи: сенатори Джим Бенкс та Адам Шифф запропонували законопроєкт, інтегрований до річного оборонного бюджету, який дає вузький антимонопольний дозвіл на обмін даними про втрату контролю над ШІ, кібер- чи біологічні загрози та спроби викрадення даних з боку Китаю;

Критика з боку Білого дому: президент США Дональд Трамп виступив із різким осудом спроб сповільнити розробки чи встановити регуляторні бар'єри, назвавши екзистенційні страхи щодо ШІ "містифікацією".

Дискусія про ризики посилилася після публікації есе гендиректора Anthropic Даріо Амодея, який закликав обмежити розвиток найбільш передових систем для кращого вивчення загроз.

Його позицію швидко підтримали очільник OpenAI Сем Альтман та керівник SpaceXAI Ілон Маск. Проте шанси на ухвалення відповідних законів у Конгресі до кінця 2026 року залишаються низькими через наближення виборів.

Нагадаємо, раніше творець ChatGPT підтримав сповільнення розвитку штучного інтелекту. Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман виступив за ідею свідомого регулювання темпів розвитку технології, щоб новітні моделі не випередили спроможність людей зберігати контроль над ними, наголосивши, що це не означає повної зупинки прогресу.