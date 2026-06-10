Світовий регулятор закликає посилити контроль за ШІ у фінансовій сфері

Міжнародні регулятори заявили, що дедалі більше автономні форми штучного інтелекту можуть посилити ризики для світової фінансової системи, та закликали до впровадження нових інструментів контролю на тлі прискорення їхнього використання. Рада з фінансової стабільності наполегливо закликає керівництво компаній запровадити захисні заходи, зокрема щодо "агентного" ШІ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Автономні ШІ-агенти вже активно використовуються фінансовими установами для виявлення шахрайства, обслуговування клієнтів та автоматизації бек-офісних функцій.

Згідно з дослідженням Кембриджського центру альтернативних фінансів, 52% респондентів із фінансового сектору підтвердили активне впровадження таких інструментів. При цьому 23% опитаних уже масштабують або трансформують свої процеси за допомогою ШІ-агентів, а ще 29% наразі тестують пілотні автономні функції.

Що зміниться для банків та фінансових компаній

Регулятори та міжнародні організації з розробки стандартів почали активніше попереджати про загрози після того, як компанія Anthropic випустила модель Mythos.

За оцінками експертів, вона створює серйоронго кібербезпекові виклики для банківської індустрії. У FSB наголошують, що автономний ШІ несе в собі ризики, які можуть виникати з колосальною швидкістю. Серед головних загроз виділяють несанкціоновані або незаконні дії роботів, витік конфіденційних даних та збої у пов'язаних цифрових системах.

Для мінімізації потенційних загроз регулятор пропонує фінансовим інституціям впровадити такі правила:

Встановити жорсткі межі та чіткі сценарії використання штучного інтелекту, інтегрувавши захисні запобіжники у програмний код.

Ввести обов'язкове схвалення людиною для будь-яких високоризикованих дій, зокрема фінансових транзакцій, сума яких перевищує встановлені ліміти.

Адаптувати інструменти кадрового контролю до ШІ-агентів, почавши офіційно ставитися до них як до "синтетичних працівників" компанії.

Головна небезпека полягає в тому, що ШІ-агенти створюють унікальний виклик для людського нагляду. Вони можуть самостійно ухвалювати рішення та здійснювати операції, які суперечать початковим намірам фірми, без відома персоналу, через що співробітники просто не встигнуть вчасно втрутитися в процес. Наразі ці розроблені рекомендації мають рекомендаційний характер і відкриті для громадського обговорення до 22 липня.

Нагадаємо, розробник Claude закликав зупинити розвиток ШІ через ризик втрати контролю. Компанія Anthropic закликала уряди, дослідників та конкурентів розробити міжнародний механізм колективної зупинки розвитку передових ШІ-систем у разі виникнення серйозних ризиків, а автори аналітичної доповіді попереджають про наближення ШІ до здатності самостійно створювати власні наступні покоління моделей без прямої участі людини.