OpenAI объединяет усилия с Google и Anthropic по контролю за безопасностью ИИ

Компания OpenAI сотрудничает со своими главными конкурентами – Anthropic и Google DeepMind – над мерами по безопасности искусственного интеллекта на фоне роста беспокойства экономическими и угрозами безопасности со стороны технологии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как заявил руководитель направления глобальной политики OpenAI Крис Легейн на брифинге в Вашингтоне, взаимодействие между тремя компаниями продолжается уже несколько недель.

По его словам, разработчики стремятся поставить безопасность в приоритет, проводя параллель с авиационной отраслью, где конкуренты исторически обмениваются опытом для предотвращения катастроф. В компании также отметили, что для такой координации не требуется специальных антимонопольных исключений.

Скепсис антимонопольных органов и позиция Трампа

Несмотря на уверения технологических гигантов, инициатива вызвала неоднозначную реакцию американских регуляторов и политиков:

Подозрения в создании барьеров: глава Федеральной торговой комиссии (FTC) США Эндрю Фергюсон выразил глубокое подозрение по поводу запросов на подобные исключения, подчеркнув, что такие шаги напоминают попытку отгородиться от новых игроков на рынке;

Законодательные инициативы: сенаторы Джим Бэнкс и Адам Шифф предложили законопроект, интегрированный в годовой оборонный бюджет, который дает узкое антимонопольное разрешение на обмен данными о потере контроля над ИИ, кибер- или биологических угрозах и попытках похищения данных со стороны Китая;

Критика со стороны Белого дома: президент США Дональд Трамп выступил с резким осуждением попыток замедлить разработки или установить регуляторные барьеры, назвав экзистенциальные страхи по ИИ "мистификацией".

Дискуссия о рисках усилилась после публикации эссе гендиректора Anthropic Дарио Амодея, призвавшего ограничить развитие наиболее передовых систем для лучшего изучения угроз.

Его позицию быстро поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель SpaceXAI Илон Маск. Однако шансы на принятие соответствующих законов в Конгрессе до конца 2026 года остаются низкими из-за приближающихся выборов.

Напомним, ранее создатель ChatGPT поддержал замедление развития искусственного интеллекта. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман выступил за идею сознательного регулирования темпов развития технологии, чтобы новейшие модели не опередили способность людей сохранять контроль над ними, подчеркнув, что это не означает полной остановки прогресса.