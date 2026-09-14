Автор ChatGPT поддержал замедление развития искусственного интеллекта

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман поддержал идею сознательного регулирования темпов развития искусственного интеллекта, чтобы новые модели не опередили способность людей сохранять контроль над технологией. В то же время он подчеркнул, что такой подход не означает полной остановки прогресса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам руководителя компании, смещение фокуса на безопасность будет иметь свою цену, однако этот шаг оправдан для поддержания доверия к ответственной разработке ИИ американскими компаниями.

Он отметил, что никакая конкуренция не должна оправдывать опрометчивость или ситуацию, когда возможности систем превышают средства контроля и мониторинга. Кроме того, руководитель OpenAI подтвердил, что компания не будет выходить на биржу в 2026 году, сосредоточившись на вызовах безопасности.

Реакция рынков и потребность в международных правилах

Заявления главы OpenAI прозвучали вскоре после схожих призывов руководителя Anthropic Дарио Амодея и руководителя SpaceXAI Илона Маска, которые также предложили "притормозить" развитие технологии.

На фоне этих сигналов акции азиатских технологических компаний упали: ценные бумаги крупного инвестора OpenAI SoftBank Group в Токио обвалились на 13%, а южнокорейские гиганты Samsung Electronics и SK Hynix потеряли более 4%.

Руководство компании вновь поддержало разработку федеральных правил регулирования ИИ в США и призвало Вашингтон помочь с международной координацией.

Основная обеспокоенность разработчиков состоит в том, что даже если американские компании замедлят исследования, китайские конкуренты не будут тормозить свое развитие.

Напомним, ранее разработчик Claude призвал остановить развитие ИИ из-за риска потери контроля. Компания Anthropic призвала правительства, исследователей и конкурентов создать международный механизм коллективной остановки передовых ИИ-систем при серьезных угрозах, предупредив о приближении искусственного интеллекта к способности создавать следующие поколения моделей без участия человека.