Творець ChatGPT підтримав сповільнення розвитоку штучного інтелекту

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман підтримав ідею свідомого регулювання темпів розвитку штучного інтелекту, щоб новітні моделі не випередили спроможність людей зберігати контроль над технологією. Водночас він наголосив, що такий підхід не означає повної зупинки прогресу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами очільника компанії, зміщення фокуса на безпеку матиме свою ціну, проте цей крок є виправданим для підтримання довіри до відповідальної розробки ШІ американськими компаніями.

Він зазначив, що жодна конкуренція не повинна виправдовувати необачність або ситуацію, коли можливості систем перевищують засоби контролю та моніторингу. Крім того, керівник OpenAI підтвердив, що компанія не виходитиме на біржу у 2026 році, зосередившись на безпекових викликах.

Реакція ринків та потреба в міжнародних правилах

Заяви глави OpenAI пролунали невдовзі після схожих закликів керівника Anthropic Даріо Амодея та очільника SpaceXAI Ілона Маска, які також запропонували «пригальмувати» розвиток технології.

На тлі цих сигналів акції азійських технологічних компаній впали: цінні папери великого інвестора OpenAI SoftBank Group у Токіо обвалилися на 13%, а південнокорейські гіганти Samsung Electronics та SK Hynix втратили понад 4%.

Керівництво компанії знову висловило підтримку розробці федеральних правил регулювання ШІ у США та закликало Вашингтон допомогти з міжнародною координацією.

Основне занепокоєння розробників полягає в тому, що навіть якщо американські компанії сповільнять дослідження, китайські конкуренти не гальмуватимуть свій розвиток.

Нагадаємо, раніше розробник Claude закликав зупинити розвиток ШІ через ризик втрати контролю. Компанія Anthropic закликала уряди, дослідників та конкурентів створити міжнародний механізм колективної зупинки передових ШІ-систем у разі серйозних загроз, попередивши про наближення штучного інтелекту до здатності створювати наступні покоління моделей без участі людини.