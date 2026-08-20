ИИ вместо живых работников: китайский лидер отрасли спрогнозировал массовый выход роботов на рынок

Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2–10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность. Настоящий бум начнется тогда, когда устройства смогут самостоятельно выполнять не менее 80% заданий по голосовым командам в незнакомом окружении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам основателя китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин, сейчас гуманоиды прекрасно демонстрируют свои возможности в тестовых лабораториях, однако точность действий резко падает при малейшем изменении расположения предметов или среды. Поэтому работы пока значительно уступают живым работникам по универсальности выполнения сложных операций.

Инвестиции в воплощенный искусственный интеллект

Главный ключ к преодолению технологического отставания заключается в развитии так называемого "мозга" робота – воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI). Для компании Unitree, ранее получившей мировое признание благодаря физической гибкости и координации своих роботов, это становится основным приоритетом.

Согласно проспекту первичного публичного размещения акций (IPO), Unitree планирует направить почти половину привлеченных средств именно на обучение и усовершенствование моделей искусственного интеллекта. По мнению основателя компании, разработчики робототехники недостаточно используют возможности передовых ИИ-моделей по сравнению с другими сферами IT.

Прогнозы развития рынка и лидерство Китая

Усовершенствование искусственного интеллекта откроет огромный спрос со стороны промышленности, где работы смогут заменить людей для преодоления дефицита рабочей силы и снижения затрат на производство.

По оценкам банка JPMorgan, динамика глобального рынка будет иметь следующие показатели:

2025 год: мировые поставки составляли 18 тысяч единиц;

2026 год: объем рынка вырастет до 60 тысяч устройств;

2030 год: прогнозируется скачок до 1,75 миллиона человекоподобных роботов, причем более 50% мирового спроса будет приходиться на Китай.

Unitree является одним из главных бенефициаров этого тренда: по итогам прошлого года компания отгрузила более 5,5 тыс. человекоподобных роботов, заняв первое место в мире. Кроме того, компания стала первым публичным производителем человекоподобных роботов в материковом Китае после успешного дебюта акций на Шанхайской бирже.

Напомним, китайские компании заняли 97% рынка роботов-гуманоидов. В первой половине 2026 г. компании из КНР обеспечили подавляющее большинство всех глобальных поставок.