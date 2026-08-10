Китайские компании заняли 97% рынка роботов-гуманоидов: США вводят запреты

Китайские производители гуманоидных роботов практически монополизировали глобальный рынок. В первой половине 2026 года компании из КНР обеспечили более 97% всех мировых поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Стремительный рост и лидеры рынка

По данным аналитической компании Smart Analytics Global, глобальные поставки человекоподобных роботов за первые шесть месяцев 2026 достигли отметки в 19,1 тысячи единиц.

Это почти втрое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году. Исследователи прогнозируют, что к концу года объем поставок вырастет до 60 тысяч, а уже к 2030 году составит полмиллиона единиц.

Новым мировым лидером отрасли стала шанхайская компания Agibot, завоевавшая 44% рынка с показателем в 8,4 тысячи отгруженных роботов. Она опередила предыдущего лидера Unitree Robotics, который поставил 5,9 тысячи единиц.

Объемы производства китайских гигантов значительно превышают показатели ведущих американских разработчиков, таких как Tesla, Figure AI и Agility Robotics.

Санкции США

Ответом на подобную экспансию стали жесткие ограничения со стороны Вашингтона. В конце июля США запретили импорт новых китайских гуманоидных и четвероногих роботов вместе с ключевыми компонентами из-за рисков национальной безопасности.

В то же время, мощная финансовая и политическая поддержка правительства КНР позволяет китайским разработчикам быстро преодолевать путь к массовому рынку. Приоритетность отрасли подтвердила и Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае, где десятки местных компаний продемонстрировали поразительные успехи в скорости и ловкости своих устройств.

Аналитики отмечают, что роботы перестают быть просто технологической экзотикой. Более 70% всех производимых роботов сейчас направляются в промышленный и коммерческий секторы, хотя годом ранее этот показатель едва достигал половины. Однако дальнейшее развитие рынка будет существенно зависеть от геополитического противостояния и регуляторных ограничений.

Напомним, китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение о поставках своих гуманоидных роботов для производственных мощностей европейского авиастроительного концерна Airbus. Это явилось очередным шагом в стратегии компании по расширению промышленного применения ее роботов за пределами Китая.