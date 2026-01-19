Airbus привлекает гуманоидных роботов UBTech для авиационного производства.

Китайская компания UBTech Robotics заключила соглашение о поставках своих гуманоидных роботов для производственных мощностей европейского авиастроительного концерна Airbus. Это явилось очередным шагом в стратегии компании по расширению промышленного применения ее роботов за пределами Китая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на SCMP .

Как сообщили в UBTech, штаб-квартира которой расположена в Шэньчжэне, Airbus приобрел гуманоидную работу Walker S2 в рамках совместного исследовательского проекта, направленного на изучение возможностей использования робототехники в авиационном производстве.

Соглашение с Airbus стало продолжением международной экспансии UBTech. Месяцем ранее компания объявила о партнерстве с американским производителем полупроводников Texas Instruments, который, по данным китайских СМИ, уже тестировал Walker S2 на своих производственных линиях.

Модель Walker S2 была представлена в июле прошлого года. Робот имеет рост около 1,76 метра, оснащен ловкими руками и системой компьютерного зрения, что позволяет ему передвигаться и выполнять задачи в производственной среде, имитируя движения человека. Он способен переносить грузы весом до 15 кг.

Ключевыми особенностями Walker S2 является собственная система искусственного интеллекта Co-Agent, а также автономная система замены батарей, позволяющая работать непрерывно в течение 24 часов. Это делает модель привлекательной для использования на "умных" производствах.

С момента запуска Walker S2 начали применять такие крупные компании, как автопроизводитель BYD и контрактный производитель электроники Foxconn, что свидетельствует о расширении использования гуманоидных роботов в различных отраслях от автомобилестроения до электроники.

По данным китайского издания Guangxi Daily, по состоянию на 26 декабря на заводе UBTech в городе Лючжоу было изготовлено всего 1000 роботов Walker S2.

Последние соглашения и темпы внедрения роботов подчеркивают стремление Китая занять ведущие позиции в сфере гуманоидной робототехники, делая ставку на быстрое коммерческое масштабирование для опережения международных конкурентов.

UBTech была основана в 2012 году в Шэньчжэне и в конце 2023 вышла на биржу в Гонконге, став первой публичной компанией среди китайских стартапов в сфере гуманоидных роботов. По данным компании, в прошлом году объем заказов на ее гуманоидов достиг 1,4 млрд юаней (около 201 млн долларов США). В 2026 году UBTech ожидает поставить на рынок «десятки тысяч» промышленных гуманоидных роботов.

На фоне новостей о соглашении с Airbus акции UBTech в понедельник выросли на 6,76% - до 142,20 гонконгского доллара.

Напомним, ранее UBTech Robotics начала первую в мире массовую поставку гуманоидных роботов Walker S2 на промышленные предприятия. Партия сотен роботов уже поступила к заказчикам, среди которых крупные автопроизводители и технологические компании, использующие их для круглосуточной автоматизации производственных и логистических процессов.