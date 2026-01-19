- Категорія
Airbus залучає гуманоїдних роботів UBTech для авіаційного виробництва
Китайська компанія UBTech Robotics уклала угоду про постачання своїх гуманоїдних роботів для виробничих потужностей європейського авіабудівного концерну Airbus. Це стало черговим кроком у стратегії компанії з розширення промислового застосування її роботів за межами Китаю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на SCMP.
Як повідомили в UBTech, штаб-квартира якої розташована в Шеньчжені, Airbus придбав гуманоїдного робота Walker S2 у межах спільного дослідницького проєкту, спрямованого на вивчення можливостей використання робототехніки в авіаційному виробництві.
Угода з Airbus стала продовженням міжнародної експансії UBTech. Місяцем раніше компанія оголосила про партнерство з американським виробником напівпровідників Texas Instruments, який, за даними китайських ЗМІ, вже тестував Walker S2 на своїх виробничих лініях.
Модель Walker S2 була представлена в липні минулого року. Робот має зріст близько 1,76 метра, оснащений спритними руками та системою комп’ютерного зору, що дає змогу йому пересуватися та виконувати завдання у виробничому середовищі, імітуючи рухи людини. Він здатен переносити вантажі вагою до 15 кг.
Ключовими особливостями Walker S2 є власна система штучного інтелекту Co-Agent, а також автономна система заміни батарей, яка дозволяє роботу працювати безперервно протягом 24 годин. Це робить модель привабливою для використання на "розумних" виробництвах.
З моменту запуску Walker S2 почали застосовувати такі великі компанії, як автовиробник BYD та контрактний виробник електроніки Foxconn, що свідчить про розширення використання гуманоїдних роботів у різних галузях — від автомобілебудування до електроніки.
За даними китайського видання Guangxi Daily, станом на 26 грудня на заводі UBTech у місті Лючжоу було виготовлено загалом 1000 роботів Walker S2.
Останні угоди та темпи впровадження роботів підкреслюють прагнення Китаю посісти провідні позиції у сфері гуманоїдної робототехніки, роблячи ставку на швидке комерційне масштабування для випередження міжнародних конкурентів.
UBTech була заснована у 2012 році в Шеньчжені та наприкінці 2023 року вийшла на біржу в Гонконзі, ставши першою публічною компанією серед китайських стартапів у сфері гуманоїдних роботів. За даними компанії, минулого року обсяг замовлень на її гуманоїдів досяг 1,4 млрд юанів (близько 201 млн доларів США). У 2026 році UBTech очікує поставити на ринок «десятки тисяч» промислових гуманоїдних роботів.
На тлі новин про угоду з Airbus акції UBTech у понеділок зросли на 6,76% — до 142,20 гонконгського долара.
Нагадаємо, раніше UBTech Robotics розпочала першу у світі масову поставку гуманоїдних роботів Walker S2 на промислові підприємства. Партія з сотень роботів уже надійшла до замовників, серед яких великі автовиробники та технологічні компанії, що використовують їх для цілодобової автоматизації виробничих та логістичних процесів.