Airbus залучає гуманоїдних роботів UBTech для авіаційного виробництва

Китайська компанія UBTech Robotics уклала угоду про постачання своїх гуманоїдних роботів для виробничих потужностей європейського авіабудівного концерну Airbus. Це стало черговим кроком у стратегії компанії з розширення промислового застосування її роботів за межами Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на SCMP.

Як повідомили в UBTech, штаб-квартира якої розташована в Шеньчжені, Airbus придбав гуманоїдного робота Walker S2 у межах спільного дослідницького проєкту, спрямованого на вивчення можливостей використання робототехніки в авіаційному виробництві.

Угода з Airbus стала продовженням міжнародної експансії UBTech. Місяцем раніше компанія оголосила про партнерство з американським виробником напівпровідників Texas Instruments, який, за даними китайських ЗМІ, вже тестував Walker S2 на своїх виробничих лініях.

Модель Walker S2 була представлена в липні минулого року. Робот має зріст близько 1,76 метра, оснащений спритними руками та системою комп’ютерного зору, що дає змогу йому пересуватися та виконувати завдання у виробничому середовищі, імітуючи рухи людини. Він здатен переносити вантажі вагою до 15 кг.

Ключовими особливостями Walker S2 є власна система штучного інтелекту Co-Agent, а також автономна система заміни батарей, яка дозволяє роботу працювати безперервно протягом 24 годин. Це робить модель привабливою для використання на "розумних" виробництвах.

З моменту запуску Walker S2 почали застосовувати такі великі компанії, як автовиробник BYD та контрактний виробник електроніки Foxconn, що свідчить про розширення використання гуманоїдних роботів у різних галузях — від автомобілебудування до електроніки.

За даними китайського видання Guangxi Daily, станом на 26 грудня на заводі UBTech у місті Лючжоу було виготовлено загалом 1000 роботів Walker S2.

Останні угоди та темпи впровадження роботів підкреслюють прагнення Китаю посісти провідні позиції у сфері гуманоїдної робототехніки, роблячи ставку на швидке комерційне масштабування для випередження міжнародних конкурентів.

UBTech була заснована у 2012 році в Шеньчжені та наприкінці 2023 року вийшла на біржу в Гонконзі, ставши першою публічною компанією серед китайських стартапів у сфері гуманоїдних роботів. За даними компанії, минулого року обсяг замовлень на її гуманоїдів досяг 1,4 млрд юанів (близько 201 млн доларів США). У 2026 році UBTech очікує поставити на ринок «десятки тисяч» промислових гуманоїдних роботів.

На тлі новин про угоду з Airbus акції UBTech у понеділок зросли на 6,76% — до 142,20 гонконгського долара.

Нагадаємо, раніше UBTech Robotics розпочала першу у світі масову поставку гуманоїдних роботів Walker S2 на промислові підприємства. Партія з сотень роботів уже надійшла до замовників, серед яких великі автовиробники та технологічні компанії, що використовують їх для цілодобової автоматизації виробничих та логістичних процесів.