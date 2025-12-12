США відправили першу партію "домашніх" роботів на підприємства

Американська робототехнічна компанія 1X оголосила про стратегічне партнерство з портфельними компаніями шведського інвестора EQT, яке передбачає поставку до 10 000 гуманоїдних роботів 1X Neo у період з 2026 по 2030 рік більш ніж 300 компаніям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на TechCrunch.

Роботи будуть використовуватися у виробництві, складуванні, логістиці та інших промислових сферах.

Neo раніше позиціонувався як гуманоїд для споживачів, здатний виконувати домашні завдання та взаємодіяти з людьми. Його ціна становить близько 20 000 доларів.

Попередні замовлення на Neo "значно перевищили" ціль компанії, проте деталі кількості не розголошуються. Через високу вартість та складність безпечного використання вдома, комерційні випадки застосування, ймовірно, будуть продаватися швидше та легше, ніж домашні версії.

Neo має елементи конфіденційності: оператори-люди можуть спостерігати через "очі" роботів. Крім того, гуманоїди можуть становити ризик для домашніх тварин і дітей через розмір та нестабільність. Експерти прогнозують, що широке впровадження домашніх гуманоїдів може відбутися лише через кілька років, якщо не десятиліття.

Заснована у 2014 році, 1X залучила понад 130 млн доларів венчурного капіталу від EQT Ventures, Tiger Global та OpenAI Startup Fund.

Стратегічне партнерство із портфельними компаніями EQT підкреслює прагнення 1X масштабувати виробництво Neo та розширити промислове застосування своїх гуманоїдів.

1X – провідна американська компанія у сфері штучного інтелекту та робототехніки, яка створила NEO – гуманоїдного робота. Платформа 1X розроблена для роботи поруч із людьми: від домашніх умов до виробничих цехів. Компанія надає рішення для автоматизації та штучної праці, спрямовані на підвищення ефективності та людського потенціалу.

Нагадаємо, у листопаді китайська компанія UBTech Robotics розпочала першу у світі масову поставку гуманоїдних роботів Walker S2 на промислові підприємства. Партія з сотень роботів уже надійшла до замовників, серед яких великі автовиробники та технологічні компанії, що використовують їх для цілодобової автоматизації виробничих та логістичних процесів.

В Україні гуманоїдні роботи поки не використовуються, але безпілотні роботи задіяні на фронті та здійснюють гуманітарне розмінування територій.