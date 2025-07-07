Amazon має вже 1 млн складських роботів

Компанія Amazon повідомила про запуск мільйонного робота у своїх логістичних центрах і впровадження нової генеративної ШІ-моделі DeepFleet для оптимізації роботи складів та доставки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNBC.

Парк мобільних роботів Amazon перевищив 1 мільйон — це найбільша кількість серед компаній світу. Ювілейного робота запустили на одному зі складів Amazon у Японії. Ці роботи автоматизовано пересуваються логістичними центрами, беручи участь у зборі, пакуванні та підготовці товарів до доставки клієнтам по всьому світу.

Роботи Amazon вже працюють на понад 300 об’єктах компанії по всьому світу. За словами віцепрезидента Скотта Дресера, нова генеративна модель DeepFleet скорочує час пересування роботів на 10%, що дозволяє прискорити обробку замовлень і знизити витрати на логістику.

Компанія визнає, що автоматизація суттєво змінює ринок праці. У червневій службовій записці CEO компанії Енді Джассі зазначив, що зі впровадженням нових технологій частина робочих місць поступово зникатиме, однак натомість виникатимуть нові ролі. Він підкреслив цю думку і в коментарі для CNBC, наголосивши, що подібні зміни — природна частина будь-якої технічної еволюції.

Amazon застосовує роботів із 2012 року — за цей час їхні можливості значно розширилися: від переміщення полиць до транспортування вантажів масою понад 500 кг. У компанії підкреслюють, що автоматизація не спричиняє масових скорочень. Наприклад, на новому складі в Луїзіані після впровадження ШІ-систем кількість технічного персоналу збільшилася на 30%. Роботи покликані доповнювати людей, виконуючи рутинні та фізично важкі завдання.

Нагадаємо, ШІ-стартап ексдиректорки OpenAI платить розробникам до $500 тис.