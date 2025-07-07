Amazon имеет уже 1 млн складских роботов

Компания Amazon сообщила о запуске миллионного робота в своих логистических центрах и внедрении новой генеративной ИИ-модели DeepFleet для оптимизации работы складов и доставки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNBC.

Парк мобильных роботов Amazon превысил 1 миллион — это самое большое количество среди компаний мира. Юбилейного робота запустили на одном из отделений Amazon в Японии. Эти роботы автоматизированно передвигаются по логистическим центрам, участвуя в сборе, упаковке и подготовке товаров к доставке клиентам по всему миру.

Роботы Amazon уже работают на более чем 300 объектах компании по всему миру. По словам вице-президента Скотта Дрессера, новая генеративная модель DeepFleet сокращает время передвижения роботов на 10%, что позволяет ускорить обработку заказов и снизить затраты на логистику.

Компания признает, что автоматизация существенно изменяет рынок труда. В июньской служебной записке CEO компании Энди Джасси отметил, что с внедрением новых технологий часть рабочих мест будет постепенно исчезать, однако будут возникать новые роли. Он подчеркнул это мнение и в комментарии для CNBC, подчеркнув, что подобные изменения — естественная часть любой технической эволюции.

Amazon применяет роботов с 2012 года — за это время их возможности значительно расширились: от перемещения полок до транспортировки грузов массой более 500 кг. В компании подчеркивают, что автоматизация не влечет за собой массовых сокращений. К примеру, на новом складе в Луизиане после внедрения ИИ-систем количество технического персонала увеличилось на 30%. Работы призваны дополнять людей, выполняя рутинные и физически трудные задачи.

Напомним, ИИ-стартап эксдиректора OpenAI платит разработчикам до $500 тыс.