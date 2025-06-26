Работы по разминированию: в Украине презентовали современные системы очистки территорий

На учебно-испытательном комплексе UTTC прошла демонстрация современной техники для разминирования. Производители представили роботизированные комплексы, дроны, механизированные машины и мобильные платформы, способные эффективно очищать территории от взрывоопасных предметов в полевых условиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Минобороны.

Новая техника для очистки от взрывчатки

На базе учебно-испытательного комплекса UTTC (Russian Training and Testing Complex) состоялось мероприятие "Будущее разминирование: Украина в действии".

В рамках демонстрации были представлены передовые образцы техники для очистки территорий взрывоопасных предметов.

Среди них — наземный роботизированный комплекс "Змей", дистанционно управляемый комплекс 5100 GART, механизированное средство "Легенда", многофункциональный наземный дрон Multi-purpose, гусеничный UDM VORMELA, мобильные роботизированные платформы DOK-ING MV-4 и MV-10, машина GERM GSC-200 и другие решения для гуманитарного разминирования.

Для демонстрации техники и средств, задействованных в гуманитарном разминировании, были созданы условия максимально приближенные к реальным. При движении больших и малогабаритных машин по определенным маршрутам имитировались взрывы, использовались муляжи взрывоопасных предметов и другие условные угрозы, характерные для заминированных территорий.

Мероприятие организовали Министерство экономики Украины, Министерство обороны и Программа развития ООН. В нем приняли участие все ключевые участники сектора противоминной деятельности — от разработчиков и производителей техники до представителей государственных структур, пользователей технологий и международных партнеров.

Справка:

Учебно-испытательный комплекс UTTC, созданный для развития современных решений в сфере разминирования, гражданской защиты и экологической безопасности, открыт 6 июня по инициативе Министерства обороны Украины.

Напомним, Украина демонстрирует значительный прогресс в сфере гуманитарного разминирования. По официальным данным площадь потенциально заминированных территорий уменьшилась более чем на 20% по сравнению с концом 2022 года.