Украина получит 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование территорий: детали соглашения

Италия объявила о новом финансовом вкладе для поддержки инициатив по гуманитарному разминированию в Украине. Соглашение на сумму 1,5 млн евро официально подписали вместе с Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

Соглашение усилит программу противоминной деятельности Украины и имеет важное значение для возобновления и восстановления нашей страны.

"Заключенное соглашение важно для реализации Национальной стратегии по противоминной деятельности и позволит реализовать проекты по очистке агроземель, развитию инфраструктуры, возобновлению экономической активности на деоккупированных территориях и способствовать возвращению граждан в свои дома", — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

По предварительным оценкам, около 138 500 квадратных километров территорий Украины могут быть потенциально загрязнены взрывоопасными предметами, что представляет серьезную угрозу гражданскому населению и существенно подрывает экономическую стабильность.

"Вклад Италии свидетельствует о нашей непреклонной поддержке безопасности и восстановления Украины. Выделенное финансирование является жизненно важным для восстановления возможностей для жизни и стабильного будущего страны", – отметил во время подписания соглашения посол Италии в Украине Карло Формоза.

ПРООН в Украине с начала войны поддерживает разработку и испытание передовых технологий гуманитарного разминирования.

"Масштабы минного загрязнения в Украине беспрецедентны и нуждаются в комплексном и скоординированном ответе. ПРООН чрезвычайно благодарна Италии за щедрую поддержку, которая позволит нам применять инновационные технологии, совершенствовать подготовку и расширять операции по очистке территорий, в конце концов спасая жизнь и ускоряя устойчивое развитие Украины», – заявил обязанности администратора ПРООН.

Ранее сообщалось, что полное разминирование украинских сельскохозяйственных угодий обойдется почти в триллион гривен. Средняя стоимость очистки одного гектара составляет около 62 тысяч гривен, тогда как площадь потенциально загрязненных земель остается очень большой.