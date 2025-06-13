Объемы гуманитарного разминирования в Украине выросли на 50% за год

В Украине на начало июня сертифицировано 108 операторов противоминной деятельности, что значительно больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время круглого стола полковник Олег Шуварский, начальник управления противоминной деятельности – заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, отметил, что в Украине уже действуют пять Национальных стандартов в сфере противоминной деятельности. Также он отметил значительную активизацию процесса контроля качества разминирования.

Минобороны в сотрудничестве с другими ведомствами проводит мероприятия по увеличению количества групп качества разминирования. По словам представителя, с начала 2025 года уже проинспектирован 241 участок общей площадью 32 км.

Также полковник Шуварский сообщил, что взрывоопасными предметами в Украине потенциально загрязнено 139 000 км2, из них 14 000 км2 – это акватории. В связи с боевыми действиями мероприятия гуманитарного разминирования можно проводить только на 31 000 км2 .

Напомним, по оценкам Всемирного банка, в полном разминировании территории Украины потребуется около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования запланировано обследовать 31 тыс. кв. км.