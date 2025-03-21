На полное разминирование территории Украины понадобится около $30 млрд

По оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования планируется обследовать 31 тыс. кв км.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Разминирование Украины в действии

В Украине уже действуют более 80 сертифицированных операторов противоминной деятельности и более 200 специализированных машин для разминирования.

Сейчас основной приоритет – очистка сельскохозяйственных угодий, ведь это оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность и успешное проведение новой посевной кампании.

Понимая критическую важность этого процесса, работы по разминированию аграрных территорий продолжаются в усиленном режиме, чтобы фермеры смогли безопасно вернуться к обработке земли, подчеркнул Шмыгаль.

Потребности в разминировании

Напомним, партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами (СРМА, Литва) уже аккумулировало 51 млн евро.

Для украинских саперов внедряется курс подготовки специалистов по разминированию по уровням EOD 1-3, который будут преподавать ветераны армий стран-членов НАТО.

Италия предоставляет 6 млн евро для поддержки разминирования территорий Украины. Инициатива предусматривает финансирование проектов, направленных на техническое и нетехническое обследование земель, а также на проведение информационных кампаний для населения по минной опасности.