Правительство разрешило направить деньги с UNITED24 на гуманитарное разминирование

Правительство разрешило использовать для оплаты услуг по гуманитарному разминированию деньги, собранные на счет Министерства экономики через фандрейзинговую платформу UNITED24.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Соответствующие изменения в Порядок были приняты на сегодняшнем заседании Кабинета министров, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Принятые изменения позволяют открывать целевые сборы на платформе UNITED24 для разминирования общин. Теперь партнеры могут выбирать, что именно они хотят профинансировать в первую очередь: закупку техники для разминирования, оборудования или средства, которые Центр гуманитарного разминирования использует для оплаты услуг по очистке участков, отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Внесенные изменения позволяют Центру гуманитарного разминирования обращаться в Министерство экономики с запросом о выделении на разминирование территорий денег, аккумулированных на счету Министерства экономики Украины, собранных через UNITED24.

О UNITED 24

UNITED 24 — фандрейзинговая платформа, которая имеет целью стать основным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины.

Денежные средства, поступающие на счета Национального банка Украины, распределяются профильными министерствами на важнейшие потребности в трех направлениях: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление страны.

Информация об использовании и назначении средств обновляется еженедельно.

На январь на счету Министерства экономики оставалось почти 53 млн гривен, собранных через платформу UNITED24.

Всего за все время собрано около 200 миллионов гривен.

Эти средства были использованы для закупки пиротехнической техники для ГСЧС, в частности тяжелой пиротехнической машины, трех легких пиротехнических машин и двух тягачей.

Государственная специальная служба транспорта получила металлодетекторы "Трембита", 400 защитных заборов и фартуков, а также тяжелую машину для разминирования DOK-ING MV-10, приобретенную за софинансирование.

Напомним, в ноябре в Украине открыли первое укрытие на средства United24. Теперь более 200 детей из 6 сел общины в Одесской области будут учиться в безопасном пространстве, где можно полноценно продолжать образовательный процесс офлайн.