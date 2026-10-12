Вторая работа становится нормой в ІТ: за три года таких специалистов увеличилось почти вдвое

В 2026 году около 14% украинских ІТ-специалистов имеют дополнительную оплачиваемую работу – почти каждый седьмой. За три года их доля выросла с 8,1% до 13,6%, причем наиболее распространенным вариантом стала еще одна работа с полной занятостью.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование DOU.

Еще в 2023-2025 годах среди дополнительной занятости преобладала работа на неполный день. В 2026 году на первое место вышла вторая работа по полной занятости. Доля дополнительно работающих на фрилансе, наоборот, несколько сократилась.

При этом вторая работа нередко существенно увеличивает нагрузку. Половина специалистов с дополнительной занятостью работают в среднем 35–45 часов в неделю, еще 26% – 45–60 часов, а 8% – более 60 часов.

Самая большая нагрузка не всегда приходится на тех, кто имеет две полноценные работы. Среди специалистов с дополнительной частичной занятостью 30% работают по 45–60 часов в неделю, тогда как среди имеющих вторую полную занятость таких 23%.

Кто чаще всего работает на двух работах

За границей дополнительную занятость имеют 17,1% украинских айтовцев, тогда как среди живущих в Украине – 12,8%.

Чаще вторую работу имеют графические дизайнеры – 28,9%, маркетологи – 23,5% и системные администраторы – 22,5%. Среди DevOps/SRE-специалистов дополнительно трудятся 22,3%.

Реже всего вторую работу имеют специалисты по продажам - 9,3%, проектные менеджеры - 9,4% и HR-специалисты - 9,6%.

Среди начинающих дополнительная занятость также встречается реже: вторую работу имеют только 3,9% интернов и стажеров и 8,5% младших специалистов.

Вторая работа прибавляет около $900 к медианной зарплате.

Медианская зарплата ІТ-специалистов с дополнительной занятостью составляет $3500 против $2600 у тех, кто имеет только одну работу.

Самый высокий показатель зафиксировали среди дополнительно работающих с частичной занятостью – $4000. У специалистов со второй полной занятостью медиана составляет $3800, а среди дополнительно работающих на фрилансе – $2500.

В некоторых специализациях разница еще больше. Например, специалисты Data Science, искусственного интеллекта, машинного обучения и работы с данными с одной работой имеют медианную зарплату $3000, а со второй полной занятостью – $8200.

В исследовании учитывали только оплачиваемую дополнительную работу в ИТ – полную или частичную занятость и фриланс. Волонтерство, собственные проекты и работа в оборонных технологических компаниях в расчеты не включались.

Напомним, 55% украинских айтовцев не планируют покидать Украину, в то же время среди тех, кто уже находится за границей, значительная часть не определилась по возвращению.