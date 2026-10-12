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Вторая работа становится нормой в ІТ: за три года таких специалистов увеличилось почти вдвое
В 2026 году около 14% украинских ІТ-специалистов имеют дополнительную оплачиваемую работу – почти каждый седьмой. За три года их доля выросла с 8,1% до 13,6%, причем наиболее распространенным вариантом стала еще одна работа с полной занятостью.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование DOU.
Еще в 2023-2025 годах среди дополнительной занятости преобладала работа на неполный день. В 2026 году на первое место вышла вторая работа по полной занятости. Доля дополнительно работающих на фрилансе, наоборот, несколько сократилась.
При этом вторая работа нередко существенно увеличивает нагрузку. Половина специалистов с дополнительной занятостью работают в среднем 35–45 часов в неделю, еще 26% – 45–60 часов, а 8% – более 60 часов.
Самая большая нагрузка не всегда приходится на тех, кто имеет две полноценные работы. Среди специалистов с дополнительной частичной занятостью 30% работают по 45–60 часов в неделю, тогда как среди имеющих вторую полную занятость таких 23%.
Кто чаще всего работает на двух работах
За границей дополнительную занятость имеют 17,1% украинских айтовцев, тогда как среди живущих в Украине – 12,8%.
Чаще вторую работу имеют графические дизайнеры – 28,9%, маркетологи – 23,5% и системные администраторы – 22,5%. Среди DevOps/SRE-специалистов дополнительно трудятся 22,3%.
Реже всего вторую работу имеют специалисты по продажам - 9,3%, проектные менеджеры - 9,4% и HR-специалисты - 9,6%.
Среди начинающих дополнительная занятость также встречается реже: вторую работу имеют только 3,9% интернов и стажеров и 8,5% младших специалистов.
Вторая работа прибавляет около $900 к медианной зарплате.
Медианская зарплата ІТ-специалистов с дополнительной занятостью составляет $3500 против $2600 у тех, кто имеет только одну работу.
Самый высокий показатель зафиксировали среди дополнительно работающих с частичной занятостью – $4000. У специалистов со второй полной занятостью медиана составляет $3800, а среди дополнительно работающих на фрилансе – $2500.
В некоторых специализациях разница еще больше. Например, специалисты Data Science, искусственного интеллекта, машинного обучения и работы с данными с одной работой имеют медианную зарплату $3000, а со второй полной занятостью – $8200.
В исследовании учитывали только оплачиваемую дополнительную работу в ИТ – полную или частичную занятость и фриланс. Волонтерство, собственные проекты и работа в оборонных технологических компаниях в расчеты не включались.
Напомним, 55% украинских айтовцев не планируют покидать Украину, в то же время среди тех, кто уже находится за границей, значительная часть не определилась по возвращению.