Друга робота стає нормою в ІТ: за три роки таких фахівців побільшало майже вдвічі

У 2026 році близько 14% українських ІТ-фахівців мають додаткову оплачувану роботу – майже кожен сьомий. За три роки їхня частка зросла з 8,1% до 13,6%, причому найпоширенішим варіантом стала ще одна робота з повною зайнятістю.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження DOU.

Ще у 2023–2025 роках серед додаткової зайнятості переважала робота на неповний день. У 2026 році на перше місце вийшла друга робота з повною зайнятістю. Частка тих, хто додатково працює на фрилансі, навпаки, дещо скоротилася.

При цьому друга робота нерідко суттєво збільшує навантаження. Половина фахівців із додатковою зайнятістю працюють загалом 35–45 годин на тиждень, ще 26% – 45–60 годин, а 8% – понад 60 годин.

Найбільше навантаження не завжди припадає на тих, хто має дві повноцінні роботи. Серед фахівців із додатковою частковою зайнятістю 30% працюють по 45–60 годин на тиждень, тоді як серед тих, хто має другу повну зайнятість, таких 23%.

Хто найчастіше працює на двох роботах

За кордоном додаткову зайнятість мають 17,1% українських айтівців, тоді як серед тих, хто живе в Україні, – 12,8%.

Найчастіше другу роботу мають графічні дизайнери – 28,9%, маркетологи – 23,5% та системні адміністратори – 22,5%. Серед DevOps/SRE-фахівців додатково працюють 22,3%.

Найрідше другу роботу мають спеціалісти з продажів – 9,3%, проєктні менеджери – 9,4% та HR-фахівці – 9,6%.

Серед початківців додаткова зайнятість також зустрічається рідше: другу роботу мають лише 3,9% інтернів і стажерів та 8,5% молодших спеціалістів.

Друга робота додає близько $900 до медіанної зарплати

Медіанна зарплата ІТ-фахівців із додатковою зайнятістю становить $3500 проти $2600 у тих, хто має лише одну роботу.

Найвищий показник зафіксували серед тих, хто додатково працює з частковою зайнятістю, – $4000. У фахівців із другою повною зайнятістю медіана становить $3800, а серед тих, хто додатково працює на фрилансі, – $2500.

У деяких спеціалізаціях різниця ще більша. Наприклад, фахівці з Data Science, штучного інтелекту, машинного навчання та роботи з даними з однією роботою мають медіанну зарплату $3000, а з другою повною зайнятістю – $8200.

У дослідженні враховували лише оплачувану додаткову роботу в ІТ – повну або часткову зайнятість та фриланс. Волонтерство, власні проєкти й роботу в оборонних технологічних компаніях до розрахунків не включали.

Нагадаємо, 55% українських айтівців не планують залишати Україну, водночас серед тих, хто вже перебуває за кордоном, значна частина не визначилася щодо повернення.