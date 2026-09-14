55% айтівців не планують залишати Україну у 2026 році: дослідження

У 2026 році 55% ІТ-фахівців в Україні не планують емігрувати, і за останній рік їхня частка зросла на 7 відсоткових пунктів. Водночас 40% айтівців мають намір виїхати з країни.

Як пише Dilo, про це йдеться в дослідженні DOU.

40% айтівців планують еміграцію

За останні два роки еміграційні настрої в середовищі розробників помітно послабилися:

Якщо у 2024 році виїзд планували 51% опитаних, а у 2025 році — 48%, то зараз цей показник скоротився до 40%.

Кількість фахівців, які досі не визначилися зі своїми майбутніми планами, залишилася стабільною на рівні 5%.

За останній рік помітно додалося тих, хто не збирається нікуди їхати: частка спеціалістів без планів на переїзд зросла до 32%, а тих, хто точно залишається в країні — до 17%.

Пасивні роздуми про еміграцію втрачають популярність, через що кількість тих, хто лише думає про виїзд без реальних дій, зменшилася з 26% до 22%.

Частка охочих виїхати одразу після відкриття кордонів знизилася, тоді як кількість тих, хто активно готується до переїзду найближчим часом, не змінилася і тримається на позначці 3%.

Соціально-демографічні фактори

Наміри щодо виїзду за кордон суттєво відрізняються залежно від статі, віку та сімейного стану. Чоловіки значно частіше планують переїзд, ніж жінки: серед них близько 47% думають про еміграцію, тоді як 70% жінок взагалі не планують залишати Україну.

Спостерігається чіткий зв'язок із віком, адже що молодші фахівці, тим частіше вони замислюються про виїзд.

Серед айтівців віком до 25 років таких налічується 46%, тоді як у віковій категорії від 35 років цей показник становить 35%. Одружені спеціалісти та батьки дітей значно рідше розглядають можливість еміграції, демонструючи вищу прив'язаність до дому.

Окрім того, серед чоловіків ключовим фактором є наявність бронювання чи відстрочки від мобілізації. Ті, хто не має таких гарантій, планують еміграцію значно частіше — 54% проти 41% серед заброньованих.

Навіть серед тих, хто наразі не підлягає мобілізації через молодий вік до 25 років, приблизно половина все одно думає про потенційний переїзд.

Регіональні особливості

Географічний чинник також сильно впливає на рішення айтівців. Найчастіше не планують емігрувати фахівці із західних і центральних міст України – Хмельницького, Львова, Рівного та Івано-Франківська.

Така тенденція також спостерігається серед айтівців із Харкова.

Натомість мешканці східних і південних регіонів частіше висловлюють намір виїхати через безпекові ризики. Близько половини опитаних з Кропивницького, Сум, Миколаєва, Дніпра, Полтави, Чернігова та Одеси думають про переїзд з України.

21% айтівців планують повернутися в Україну

Тим часом серед тих українських ІТ-спеціалістів, які наразі перебувають за кордоном, близько 21% планують повернутися в Україну.

Найвищу готовність до повернення демонструють фахівці, які проживають у Молдові, Румунії, Хорватії, Болгарії та Албанії. Водночас 38% емігрантів точно не планують повертатися, а 41% досі залишаються невизначеними.

Дослідження базується на даних літнього опитування DOU, проведеного у травні-червні 2026 року за участю майже 12 тисяч рейтингових фахівців в Україні та понад 2,5 тисячі за кордоном.

Нагадаємо, половина українських IT-спеціалістів боїться втратити роботу у 2026 році. Попри обережне відновлення ринку та поступове зростання кількості нових відкритих вакансій навесні 2026 року, близько 51% українських ІТ-спеціалістів досі відчувають сильний страх перед можливим безробіттям.