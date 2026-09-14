55% айтишников не планируют покидать Украину в 2026 году: исследование

В 2026 году 55% IT-специалистов в Украине не планируют эмигрировать, и за последний год их доля выросла на 7 процентных пункта. В то же время 40% айтовцев намерены уехать из страны.

Как пишет Dilo, об этом говорится в исследовании DOU.

40% айтовцев планируют эмиграцию

За последние два года эмиграционные настроения в среде разработчиков заметно ослабли:

Если в 2024 году выезд планировали 51% опрошенных, а в 2025 году – 48%, то сейчас этот показатель сократился до 40%.

Количество специалистов, которые до сих пор не определились со своими будущими планами, осталось стабильным на уровне 5%.

За последний год заметно прибавилось тех, кто не собирается никуда ехать: доля специалистов без планов на переезд выросла до 32%, а точно остающихся в стране — до 17%.

Пассивные размышления об эмиграции теряют популярность, из-за чего количество думающих о выезде без реальных действий уменьшилось с 26% до 22%.

Доля желающих уехать сразу после открытия границ снизилась, тогда как количество активно готовящихся к переезду в ближайшее время не изменилось и держится на отметке 3%.

Социально-демографические факторы

Намерения выезда за границу существенно отличаются в зависимости от пола, возраста и семейного положения. Мужчины гораздо чаще планируют переезд, чем женщины: среди них около 47% думают об эмиграции, в то время как 70% женщин вообще не планируют покидать Украину.

Наблюдается четкая связь с возрастом, ведь чем младшие специалисты, тем чаще они задумываются о выезде.

Среди айтовцев в возрасте до 25 лет насчитывается 46%, тогда как в возрастной категории от 35 лет этот показатель составляет 35%. Женатые специалисты и родители детей значительно реже рассматривают возможность эмиграции, демонстрируя более высокую привязанность к дому.

Кроме того, среди мужчин ключевым фактором есть наличие бронирования или отсрочки от мобилизации. Те, у кого нет таких гарантий, планируют эмиграцию значительно чаще — 54% против 41% среди забронированных.

Даже среди тех, кто пока не подлежит мобилизации из-за молодого возраста до 25 лет, примерно половина все равно думает о потенциальном переезде.

Региональные особенности

Географический фактор также оказывает сильное влияние на решения айтовцев. Чаще не планируют эмигрировать специалисты из западных и центральных городов Украины – Хмельницкого, Львова, Ровно и Ивано-Франковска.

Подобная тенденция также наблюдается среди айтовцев из Харькова.

Жители восточных и южных регионов чаще выражают намерение уехать из-за риска безопасности. Около половины опрошенных из Кропивницкого, Сум, Николаева, Днепра, Полтавы, Чернигова и Одессы думают о переезде из Украины.

21% айтишников планируют вернуться в Украину

Между тем среди украинских IT-специалистов, которые находятся за рубежом, около 21% планируют вернуться в Украину.

Наивысшую готовность к возвращению демонстрируют специалисты, проживающие в Молдове, Румынии, Хорватии, Болгарии и Албании. В то же время, 38% эмигрантов точно не планируют возвращаться, а 41% до сих пор остаются неопределенными.

Исследование базируется на данных летнего опроса DOU, проведенного в мае-июне 2026 года с участием почти 12 тысяч рейтинговых специалистов в Украине и более 2,5 тысяч за рубежом.

Напомним, половина украинских IT-специалистов боится потерять работу в 2026 году. Несмотря на осторожное восстановление рынка и постепенный рост новых открытых вакансий весной 2026 года, около 51% украинских ИТ-специалистов до сих пор испытывают сильный страх перед возможной безработицей.