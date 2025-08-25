Почти половина айтишников хотят уехать из Украины - исследование

Почти половина (48%) украинских ІТ-специалистов думают об эмиграции из-за рисков безопасности, недоверия к власти и страха мобилизации. Приблизительно столько же планируют остаться в Украине. Мужчины чаще планируют переезд за границу, чем женщины.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Думают об эмиграции

Отмечается, что доля айтишников, в определенной степени думающих о переезде за границу, составляет 48% (в 2024 — 51%). Активно планируют переезд 14%: 2% будут переезжать в ближайшее время, а 12% планируют уехать, когда откроют границы. 26% айтишников думают об эмиграции, но пока ничего не делают. Еще 8% хотели бы уехать за границу на время и потом вернуться.

Доля тех, кто не планирует никуда ехать, такая же, как доля тех, кто думает об эмиграции: 48%. 14% точно не собираются никуда уезжать, у 27% сейчас нет таких планов. Еще 7% айтишников уже вернулись из-за границы.

Согласно исследованию, существенно отличаются планы мужчин и женщин. Мужчины более активно планируют эмигрировать: 16% из них активно планируют переезд против 5% женщин. 29% мужчин думают о переезде, однако пока ничего не делают. Среди женщин таковых 19%.

Среди женщин вместо 14% уже вернулись из-за границы против 3% среди мужчин. 49% женщин не планируют переезжать против 38% мужчин.

Молодые специалисты до 25 лет чаще хотели бы уехать за границу: 53% против 45% среди айтовцев в возрасте от 30 лет. Среди молодежи больше тех, кто хотел бы пожить за границей и вернуться (13% среди айтишников до 25 лет против 8% в целом среди всех айтишников).

ІТ-специалисты с доходом от $5000 чаще планируют переехать за границу в ближайшее время, чем айтишники с более низким доходом (10% против 5%). Намерения по переезду мужчин не зависят от дохода или финансового положения: в группах с разным доходом активно готовятся ехать 15-18% мужчин.

Кроме того, для мужчин важным фактором есть наличие бронирования или отсрочки от службы в ВСУ. Те, у кого ее нет, чаще думают о переезде или активно планируют его против тех, у кого есть. Реже всего планируют выезжать отслужившие айтишники — 31%.

Те, кто сейчас живет в городах на западе страны, как правило, несколько реже планируют уезжать. Во Львове, Тернополе, Ровно, Черновцах, Луцке и Хмельницком активно планируют эмигрировать менее 12% айтишников.

Одни из самых высоких показателей – в городах на востоке и юге. В Днепре, Одессе, Полтаве, Сумах и Николаеве активно готовятся уезжать 15-20% айтишников.

Но в Харькове доля тех, кто думает о переезде или готовится к нему, такая же, как во Львове (44%).

В Ужгороде, с другой стороны, 20% айтишников активно готовятся переезжать, когда откроют границу. Это один из самых высоких показателей среди всех городов.

Планируют вернуться 20% айтишников

Айтишники за границей тоже по-разному оценивают свои планы на будущее. Почти половина (42%) еще не определились, вернутся ли в Украину. 37% не планируют возвращаться. Планирует вернуться 20%.

Женщины чаще планируют вернуться или не определились, а мужчины чаще планируют остаться за границей.

Молодежь до 25 лет несколько чаще планирует вернуться или не определилась с будущими планами. А среди старших айтишников выше доля тех, кто планирует остаться за границей. Доля тех, кто планирует вернуться, несколько выше среди тратящих больше специалистов, чем зарабатывают (24% против 20% среди тех, кому хватает средств). Те, кто зарабатывает больше, чем тратит, чаще планирует остаться за границей (39% против 35% среди остальных айтишников).

Чаще планируют вернуться те, кто сейчас живет в Венгрии (42%), Хорватии (37%) и Румынии (36%).

Реже планируют вернуться переехавшие за океан (8% планируют вернуться из Канады, 10% — из США). Среди европейских стран реже всего планируют возвращаться из Кипра (4% тех, кто там сейчас живет), Чехии и Португалии (по 9%), Германии (13%) и Испании (15%).

Основные причины эмиграции

Среди основных причин выезда из Украины и невозвращения из-за границы — риски безопасности. Войну и поиск безопасного места для жизни назвали 65% тех, кто сейчас в Украине, но хотел бы уехать, и 67% тех, кто сейчас за границей и не планирует возвращаться. Страх мобилизации – 65% и 55%.

Важными факторами является недоверие к украинской власти и государству (69% и 56%) и желание баланса и покоя в жизни (64% и 41%).

Для мужчин, у которых нет бронирования или отсрочки, самая главная причина — страх мобилизации (назвали 78%). Недоверие к власти и государству примерно на одинаковом уровне как у тех, кто имеет бронирование/отсрочку (70%), так и у тех, кто ее не имеет (75%).

Напомним, в первой половине 2025 года рынок IT-менеджмента в Украине демонстрирует смешанные тенденции: часть специалистов получает повышение зарплат, в то время как другие сталкиваются с понижением доходов.