"EPAM Украина" возьмет на работу еще больше джуниоров: какие ожидания от них у лидера IT-рынка

К команде IТ-компании "EPAM Украина" в 2024 году присоединилось 1100 специалистов, среди которых 500 – Junior-специалистов, а в этом году планируется превысить отметку у 700 новачков.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал руководитель "EPAM Украина" Степан Митиш в интервью DOU.

По его словам, в прошлом году наблюдался "интересный тренд": первое полугодие было достаточно стабильным, а во втором состоялся бум на услуги, благодаря которому коллектив расширили.

"Ситуация 2025 года похожа. Ожидаем рост в этом полугодии. Более того, у нас амбициозная цель перевести на постоянную работу еще больше джунов с нашего кампуса (с рынка начинающих не берем)… Ожидаю, что результаты найма по меньшей мере должны быть не хуже прошлогодних", - поделился Митиш.

Он также убежден, что ближайшие годы для джуниоров "будут лучше двух-трех предыдущих" , ведь бизнесы уже возобновились после шока, вызванного полномасштабным вторжением. В настоящее время главной проблемой является жесткая конкуренция по стоимости услуг.

По словам Митиша, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке, особенно с индийскими компаниями, необходимо поддерживать оптимальный баланс стоимости команд. И именно джуниоры играют ключевую роль в достижении этой цели. Они "приносят новые идеи, выросли с технологиями и делают команду более гибкой в ценовом плане".

В то же время руководитель "EPAM Украина" добавляет, что сейчас джуны должны значительно больше знать, чем их предшественники, из-за роста конкуренции и быстрых изменений в мире технологий. Кроме фундаментальных знаний — математики, английского, якыков программирования, нужно овладеть Cloud-технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, ИИ берет на себя "как сделать", тогда как инженер должен сосредоточиться на "почему" и "зачем".

"Мы двигаемся к более высокому уровню абстракции, и все больше будут ценить умение решать бизнес-проблемы, а не писать идеальный код", – отметил Митиш.

Напомним, "EPAM Украина" возглавила топ-50 крупнейших IТ-компаний Украины. Рейтинг за первое полугодие 2025 был опубликован накануне. В компании работают 9350 специалистов, из которых технических кадров 92%, или 8630. За шесть месяцев к команде присоединились 240 джуниоров.