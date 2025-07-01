Кадровые изменения в EPAM: кто возглавил IT-компанию вместо Сергея Рожко

В начале июня в украинских подразделениях поставщика IТ-услуг EPAM Systems произошла смена руководства. Пост генерального менеджера заняла Надежда Бабейко, которая заменила Сергея Рожко. Она работает в компании с 2008 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение DOU.

Кадровые перестановки в EPAM

В начале июня в украинских юридических лицах поставщика IТ-услуг EPAM Systems ("Эпам Системз" и "Эпам Диджитал") произошла смена руководства — новой генеральной менеджеркой стала Надежда Бабейко. Она заменила в должности Сергея Рожко, занимавшего эту роль с 2020 года, совмещая ее с позицией финансового директора.

Как подтвердили в пресс-службе компании, Рожок останется в EPAM в должности финдиректора, однако на своей LinkedIn-странице отметил, что открыт к новым предложениям. По данным "Опендатабота", смена руководства официально произошла 5 июня.

Надежда Бабейко работает в EPAM с 2008 года. До назначения она занимала должности заместителя гендиректора и директора по управлению персоналом. Теперь она ответственна за операционное руководство компанией в Украине.

Компания EPAM сменяет гендиректора

1 сентября 2025 года Аркадий Добкин, главный основатель, председатель правления, генеральный директор и президент EPAM, перейдет на должность исполнительного главы компании.

В рамках этого изменения, Балаш Фэеш, президент EPAM по глобальному бизнесу и главный директор по доходам, займет должность генерального директора и президента компании.

В течение своей карьеры Аркадий Добкин руководил EPAM через важные этапы, сформировавшие ее глобальную лидирующую позицию:

1993 – основал EPAM Systems с целью предоставления инновационных услуг программной инженерии клиентам по всему миру.

2012 – Возглавил первоначальное публичное размещение акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

2015-2021 – Основал и укрепил модель услуг цифровой разработки продуктов, которая стала глобальной категорией на предприятии и способствовал расширению EPAM в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке, увеличивая клиентскую базу.

2021 – Руководил включением EPAM в индекс S&P 500, что позволило компании три года подряд входить в список Fortune 100 самых быстрорастущих компаний.

2022-2025 – Руководил гуманитарными и стратегическими инициативами компании в условиях геополитического кризиса, связанного с российским вторжением в Украину, поддерживая десятки тысяч сотрудников.

2024-2025 – Позиционировал EPAM как лидера в области решений на основе искусственного интеллекта, закладывая основы для новой эры инноваций, стабилизируя операции в Центральной и Восточной Европе и расширяя присутствие компании в Индии и Латинской Америке.

2025 – Возглавил возврат компании к росту, что позволило EPAM превысить 5 миллиардов долларов годового дохода.

Что известно о компании

Компания EPAM Systems Inc., основанная в 1993 году, является одним из ведущих мировых поставщиков услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ, а также дизайн-агентством. Компания предлагает услуги на международном уровне.

По состоянию на 2024 год EPAM работает уже более 30 лет. За это время компания проделала значительный путь от небольшой фирмы до одного из лидеров мирового рынка разработки программного обеспечения и IT-консалтинга.

Основная деятельность EPAM сосредоточена на предоставлении услуг разработки программного обеспечения, инженерных решений и цифровых трансформаций для бизнеса. Компания сотрудничает с организациями в таких областях, как финансы, здравоохранение, розничная торговля, медиа и автомобильная промышленность.

Компания представлена в Украине и стала крупнейшей IT-компанией страны по доходам в 2023 году.