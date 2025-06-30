Количество ФЛП в ИТ-сфере в Украине приближается к четверти миллиона

По состоянию на середину июня 2025 года, по данным Государственной налоговой службы, в Украине зарегистрировано 248,5 тысячи физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере информационных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AIN.

Отмечается, что из этого количества подавляющее большинство, а именно 244,2 тысяч человек, используют упрощенную систему налогообложения.

Такая модель позволяет сотрудничать с несколькими заказчиками, получать оплату в валюте и самостоятельно определять рабочий график.

Юридические нюансы

Но, как подчеркивает издание, статус ФЛП в ИТ-отрасли имеет свои правовые особенности. Формально такие предприниматели не числятся наемными работниками компаний, с которыми они сотрудничают. Поэтому создает определенные юридические нюансы.

В последнее время государство все более внимательно присматривается к модели сотрудничества ИТ-компаний с ФЛП. Органы контроля фиксируют случаи, когда под видом предпринимательской деятельности фактически имеют место трудовые отношения.

Это может привести к налоговым проверкам, доначислениям и штрафам для бизнеса, а для специалистов — к потере элементов социальной защиты.

Заметим, за первый квартал 2025 года по количеству открытий ФЛП сектор информационных технологий (ИТ) занял второе место: 8586 новых предпринимателей против 6455 в предыдущем квартале.

Высокие показатели закрытий также в ИТ-секторе (17 242 закрытых ФЛП в I кв. 2025 г. против 14 040 в IV кв. 2024 г.).