Топ-50 украинских IT-компаний уменьшились на 20 тысяч специалистов

Общее количество сотрудников в 50 крупнейших ІТ-компаниях Украины уменьшилось за три года войны на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.

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Об этом говорится в исследовании портала DOU.

По данным аналитиков, наибольший отток ІТ-специалистов пришелся на второй год полномасштабной войны — минус 10,7 тысяч человек против 7 тысяч в первый год. В этот период был пик легализации людей за границей. На третьем году войны отток заметно уменьшился: минус 2,4 тысяч специалистов.

EPAM уменьшилось на 31%

Из 49 компаний компаний у 36 количество специалистов уменьшилось за последние три года, а у 13 выросло.

Так, на половину уменьшилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group. Среди продуктовых компаний больше всего пострадало геймдев-направление: более чем на 40% уменьшились команды Gameloft, Playrix и Playtika. Похожие показатели у Together Networks и netcracker.

Украинская команда EPAM уменьшилась за три года более чем на 4 тысячи специалистов (31%), у SoftServe — на 3,8 тысячи. Среди продуктовых компаний количественно больше всего потеряло Evoplay – почти тысяча сотрудников.

Из сервисных компаний меньше всего специалистов потеряли Sigma Software (-2%) и N-iX (-5%). Из продуктовых и гибридных ISD (-1%) и Viseven (-8%).

Ajax Systems выросла более чем на две тысячи специалистов

Хотя большинство компаний демонстрируют негативную динамику, в последнее время все же многие стабилизировались, в частности EVO, AUTODOC, Creatio, Onseo, Svitla Systems и другие.

В процентном соотношении безусловным лидером роста является Nova Digital. Три года назад в компании было всего 16 специалистов, сейчас уже 958.

Более чем в два раза выросли за три года команды SKELAR, Ajax Systems, Uklon. Более чем в полтора раза – Genesis и Netpeak Group.

Количественно больше всего выросла команда Ajax Systems — более двух тысяч специалистов. Также на 1191 год специалиста выросла команда Genesis.

Из сервисных компаний незначительно выросли за три года – ZONE3000, SPD Technology, Trinetix.

Более 30 офисов компаний топ-50 открылось в Польше

Как объясняют эксперты, релокация специалистов за границу стала основной причиной утечки специалистов из украинских команд. Большинство компаний активно открывали офисы за границей за последние три года.

Самой популярной локацией стала Польша. Более половины ІТ-компаний топ-50 открывали здесь офисы. Всего в Польше появилось более 30 офисов крупнейших украинских ІТ-компаний.

Следующие по популярности – Болгария (12 офисов), страны Латинской Америки (12), Румыния (11), Португалия (8) и Индия (7).

Минус 13 офисов в Харькове

Также аналитики сравнили, сколько было в украинских городах действующих офисов компаний. Больше всего потерял Харьков: сейчас там на 13 офисов ІТ-компаний из топ-50 меньше трех лет назад. В Николаеве и Херсоне у топ-50 сейчас нет офисов. Также на два меньше офиса стало в Днепре и Одессе.

За три года больше всего возросло количество офисов ІТ-компаний топ-50 в Полтаве и Черкассах — по 6, еще четыре в Ивано-Франковске. Стало также больше офисов в Киеве (+3) и городах западных регионов (Черновцы, Тернополь, Луцк).

Напомним, самой крупной продуктовой IT-компанией в Украине по количеству технических специалистов стала Evoplay, в которой работает 1698 технических специалистов. Второе и третье место поделили Ajax Systems и Genesis, каждый из которых имеет по 1200 специалистов. Далее следуют Nova Digital (935) и TemaBit Fozzy Group (883).

Добавим, в том году лидерами рейтинга крупнейших IT-компаний Украина стала EPAM Systems, GlobalLogic и Luxoft среди сервисных компаний и Fintech Band (monobank) среди продуктовых.