Топ-50 українських IT-компаній поменшали на 20 тисяч фахівців

Загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася за три роки війни на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.

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Про це йдеться у дослідженні порталу DOU.

За даними аналітиків, найбільший відплив ІТ-фахівців припав на другий рік повномасштабної війни — мінус 10,7 тисячі людей проти 7 тисяч у перший рік. У цей період був пік легалізації людей за кордоном. На третьому році війни відплив помітно зменшився: мінус 2,4 тисячі фахівців.

EPAM зменшилася на 31%

З 49 компаній компаній у 36 кількість фахівців зменшилася за останні три роки, а у 13 зросла.

Так, на половину зменшилася українська команда NIX і Grid Dynamics Group. Серед продуктових компаній найбільше постраждав геймдев-напрям: на понад 40% зменшилися команди Gameloft, Playrix і Playtika. Схожі показники у Together Networks і Netcracker.

Українська команда EPAM зменшилася за три роки на понад 4 тисячі фахівців (31%), у SoftServe — на 3,8 тисячі. Серед продуктових компаній кількісно найбільше втратила Evoplay — майже тисяча співробітників.

Із сервісних компаній найменше фахівців втратили Sigma Software (-2%) і N-iX (-5%). Із продуктових і гібридних — ISD (-1%) та Viseven (-8%).

Ajax Systems зросла більш ніж на дві тисячі фахівців

Хоча більшість компаній демонструють негативну динаміку, останнім часом все ж багато з них стабілізувалися, зокрема EVO, AUTODOC, Creatio, Onseo, Svitla Systems та інші.

У відсотковому співвідношенні безумовним лідером зростання є Nova Digital. Три роки тому в компанії було лише 16 фахівців, зараз уже 958.

Більш ніж удвічі зросли за три роки команди SKELAR, Ajax Systems, Uklon. Більш ніж у півтора раза — Genesis і Netpeak Group.

Кількісно найбільше зросла команда Ajax Systems — на понад дві тисячі фахівців. Також на 1191 спеціаліста зросла команда Genesis.

Із сервісних компаній незначно зросли за три роки — ZONE3000, SPD Technology, Trinetix.

Понад 30 офісів компаній топ-50 відкрилося в Польщі

Як пояснюють експерти, релокація фахівців за кордон стала основною причиною відпливу фахівців з українських команд. Більшість компаній активно відкривали офіси за кордоном за останні три роки.

Найпопулярнішою локацію очікувано стала Польща. Понад половина ІТ-компаній топ-50 відкривали тут офіси. Усього в Польщі з’явилося понад 30 офісів найбільших українських ІТ-компаній.

Наступні за популярністю — Болгарія (12 офісів), країни Латинської Америки (12), Румунія (11), Португалія (8) та Індія (7).

Мінус 13 офісів у Харкові

Також аналітики порівняли, скільки було в українських містах чинних офісів компаній. Найбільше втратив Харків: нині там на 13 офісів ІТ-компаній з топ-50 менше, ніж три роки тому. У Миколаєві та Херсоні топ-50 нині не мають офісів. Також на два менше офіси стало у Дніпрі та Одесі.

За три роки найбільше зросла кількість офісів ІТ-компаній топ-50 у Полтаві й Черкасах — по 6, ще чотири в Івано-Франківську. Стало також більше офісів у Києві (+3) і містах західних регіонів (Чернівці, Тернопіль, Луцьк).

Нагадаємо, найбільшою продуктовою IT-компанією в Україні за кількістю технічних спеціалістів стала Evoplay, у якій працює 1698 технічних фахівців. Друге та третє місце поділили Ajax Systems та Genesis, кожна з яких має по 1200 спеціалістів. Далі йдуть Nova Digital (935) та TemaBit Fozzy Group (883).

Додамо, того року лідерами рейтингу найбільших IT-компаній України стали EPAM Systems, GlobalLogic і Luxoft серед сервісних компаній та Fintech Band (monobank) серед продуктових.