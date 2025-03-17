Скільки заробляють керівники різних рівнів в ІТ-індустрії: дослідження

В Україні спостерігається тенденція до зростання заробітних плат серед керівників вищої ланки в ІТ-секторі. Це стосується як технічних директорів та керівників інженерних відділів, так і нетехнічних керівників, таких як маркетологи та HR-фахівці. Останні відновили свої доходи після тимчасового зниження влітку.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в дослідженні DOU (зима 2025).

Натомість, зазначається, керівники вищої ланки, такі як CEO/фаундери та COO, зазнали негативних змін у своїх доходах.

Ключові висновки дослідження:

Поступово зростають медіанні зарплати технічних фахівців найвищого рівня: Engineering Director/VP/Head і СТО/Technical Director.

Зростають медіанні зарплати спеціалістів C-level в маркетингу та HR.

У СЕО і фаундерів позитивних тенденцій немає.

Медіанні зарплати фахівців рівня Head переважно стабільні.

Медіанні зарплати

Лідерами за рівнем медіанної заробітної плати є технічні фахівці найвищого рангу: Engineering Director/VP/Head ($8136) і CTO/Technical Director ($7000).

Далі менеджери проєктів і менеджери продуктів: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500). Дещо нижча медіанна зарплата CEO і фаундерів ($5000) — найчастіше це керівники невеликих компаній до 50 спеціалістів.

Зарплати керівників нетехнічних напрямів нижчі. Медіани у керівників маркетингу та HR досить близькі — $4350 і $4000. Найменше серед C-level фахівців отримують COO — їхня медіана $2500.

Із зарплатами спеціалістів рівня Head схожа ситуація. Найвищі медіани у технічних фахівців — Engineering Managers ($6000) і Head of QA ($5000). Далі — Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) і керівники нетехнічних напрямів.

Аналіз розподілу заробітних плат за квартилями

Найбільший діапазон доходів спостерігається у СЕО та фаундерів, де розрив між найнижчим та найвищим квартилями перевищує $5000.

Найбільш уніфіковані зарплати серед C-level — у Delivery Directors/Heads та CPO/Director/VP of Product. Розкид їхніх зарплат (різниця між першим і третім квартилями) становить близько 30% медіани — менше, ніж у фахівців інших напрямів.

Серед Head найбільший розкид зарплат у маркетологів і фахівців підтримки. Саме в цих сферах є можливість отримувати як суттєво вище, так і суттєво нижче від медіанної зарплати. Найбільш уніфіковані зарплати у Head of HR: різниця між першим і третім квартилями лише $1000.

Динаміка зарплат

Протягом останніх шести місяців спостерігається поступове збільшення заробітних плат технічних керівників вищої ланки, зокрема Engineering Director/VP/Head, з приростом у +$163 .

. Медіанна зарплата СТО/Technical Directors теж зросла за пів року (+$1250).

Після невеликого падіння влітку стали більше отримувати нетехнічні фахівці C-level: у маркетологів +$1350 за пів року, у HR +$1000 .

C-level: у маркетологів за пів року, у HR . У СЕО/фаундерів і СОО, навпаки, негативні тенденції за минуле півріччя.

Нагадаємо, станом на січень 2025 року у рейтингу топ-50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів відбулися суттєві зміни. Відтік кадрів у 2024 році склав 2000 фахівців, тоді як у 2023 році він становив 10 тисяч, тобто уповільнився вп'ятеро.