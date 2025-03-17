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Скільки заробляють керівники різних рівнів в ІТ-індустрії: дослідження
В Україні спостерігається тенденція до зростання заробітних плат серед керівників вищої ланки в ІТ-секторі. Це стосується як технічних директорів та керівників інженерних відділів, так і нетехнічних керівників, таких як маркетологи та HR-фахівці. Останні відновили свої доходи після тимчасового зниження влітку.
Про це йдеться в дослідженні DOU (зима 2025).
Натомість, зазначається, керівники вищої ланки, такі як CEO/фаундери та COO, зазнали негативних змін у своїх доходах.
Ключові висновки дослідження:
- Поступово зростають медіанні зарплати технічних фахівців найвищого рівня: Engineering Director/VP/Head і СТО/Technical Director.
- Зростають медіанні зарплати спеціалістів C-level в маркетингу та HR.
- У СЕО і фаундерів позитивних тенденцій немає.
- Медіанні зарплати фахівців рівня Head переважно стабільні.
Медіанні зарплати
Лідерами за рівнем медіанної заробітної плати є технічні фахівці найвищого рангу: Engineering Director/VP/Head ($8136) і CTO/Technical Director ($7000).
Далі менеджери проєктів і менеджери продуктів: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500). Дещо нижча медіанна зарплата CEO і фаундерів ($5000) — найчастіше це керівники невеликих компаній до 50 спеціалістів.
Зарплати керівників нетехнічних напрямів нижчі. Медіани у керівників маркетингу та HR досить близькі — $4350 і $4000. Найменше серед C-level фахівців отримують COO — їхня медіана $2500.
Із зарплатами спеціалістів рівня Head схожа ситуація. Найвищі медіани у технічних фахівців — Engineering Managers ($6000) і Head of QA ($5000). Далі — Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200) і керівники нетехнічних напрямів.
Аналіз розподілу заробітних плат за квартилями
Найбільший діапазон доходів спостерігається у СЕО та фаундерів, де розрив між найнижчим та найвищим квартилями перевищує $5000.
Найбільш уніфіковані зарплати серед C-level — у Delivery Directors/Heads та CPO/Director/VP of Product. Розкид їхніх зарплат (різниця між першим і третім квартилями) становить близько 30% медіани — менше, ніж у фахівців інших напрямів.
Серед Head найбільший розкид зарплат у маркетологів і фахівців підтримки. Саме в цих сферах є можливість отримувати як суттєво вище, так і суттєво нижче від медіанної зарплати. Найбільш уніфіковані зарплати у Head of HR: різниця між першим і третім квартилями лише $1000.
Динаміка зарплат
- Протягом останніх шести місяців спостерігається поступове збільшення заробітних плат технічних керівників вищої ланки, зокрема Engineering Director/VP/Head, з приростом у +$163.
- Медіанна зарплата СТО/Technical Directors теж зросла за пів року (+$1250).
- Після невеликого падіння влітку стали більше отримувати нетехнічні фахівці C-level: у маркетологів +$1350 за пів року, у HR +$1000.
- У СЕО/фаундерів і СОО, навпаки, негативні тенденції за минуле півріччя.
Нагадаємо, станом на січень 2025 року у рейтингу топ-50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів відбулися суттєві зміни. Відтік кадрів у 2024 році склав 2000 фахівців, тоді як у 2023 році він становив 10 тисяч, тобто уповільнився вп'ятеро.