Які зарплати в нетехнічних спеціалістів в ІТ-галузі у 2025: хто отримує найбільше

Зарплати нетехнічних спеціалістів в ІТ у 2025 році продовжують змінюватися, і нове дослідження показало, які тенденції зараз спостерігаються у сфері HR, рекрутингу, маркетингу, продажів, підтримки та технічного письма.

Про це йдеться у дослідженні, проведеному DOU, а якому взяли участь 1530 спеціалістів, з яких 1465 працюють в Україні, а 65 перебувають за кордоном, але планують повернення.

Медіанні зарплати за спеціальностями

Серед усіх нетехнічних спеціалістів в ІТ найвищу медіанну зарплату отримують юристи, які заробляють 2415 доларів на місяць після сплати податків. Найнижчі зарплати фіксуються серед працівників технічної підтримки, де медіана становить 1090 доларів, та серед представників Customer Support, які отримують близько 1000 доларів. Офіс-менеджери та адміністративний персонал мають ще нижчі доходи, приблизно 900 доларів.

Зарплати спеціалістів із маркетингу, PR, продажів та технічного письма поступово зростають. Наприклад, медіана доходів у маркетологів становить 1836 доларів, у технічних письменників – 2000 доларів, а в спеціалістів із фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту – 1750 доларів. Фахівці з Customer Success у середньому отримують 1650 доларів, тоді як спеціалісти з брендингу, комунікацій, продажів та бізнес-розвитку мають зарплати на рівні 1500 доларів. У HR-спеціалістів медіана трохи вища – 2000 доларів, тоді як у спеціалістів із Learning & Development цей показник сягає 1500 доларів, а у рекрутерів – 1300 доларів.

Як змінювалися зарплати

Окремі спеціалізації демонструють негативну динаміку. У сфері HR фіксується зниження зарплат спеціалістів із Talent Acquisition, які зараз отримують на 400 доларів менше, ніж раніше, та мають медіану 1600 доларів. У Talent Researcher зарплата впала на 150 доларів і становить 750 доларів.

У HR Generalist зниження склало 100 доларів, а у People Partners – 125 доларів. Проте HR Business Partners, навпаки, змогли відновити свої зарплати після падіння у 2024 році та наразі отримують на 425 доларів більше.

Рівень зарплат за посадовими рівнями

Вищі зарплати серед нетехнічних спеціалістів отримують керівники. На рівні C-level, Director або VP медіанна зарплата становить близько 4000 доларів, а в маркетингу цей показник навіть вищий – 4350 доларів. Керівники рівня Head заробляють приблизно 3000 доларів, у HR їхня медіана становить 3250 доларів, у маркетингу – 2750 доларів, а у продажах та бізнес-розвитку – 2700 доларів.

Досвідчені спеціалісти рівня Senior у маркетингу можуть розраховувати на 2700 доларів, у продажах – на 2175 доларів, у HR – на 2000 доларів, а в рекрутингу – на 1875 доларів. У сфері брендингу та комунікацій спеціалісти такого рівня мають приблизно 1800 доларів.

Фактори, що впливають на зарплати

Зарплати безпосередньо залежать від рівня володіння англійською мовою. Спеціалісти, які володіють нею на рівні Upper-Intermediate або Advanced, зазвичай отримують вищі зарплати. Це особливо помітно у сферах маркетингу, продажів, брендингу та комунікацій, а також у HR та рекрутингу, хоча тут різниця не така значна.

Тип компанії також впливає на рівень зарплат. Продуктові компанії платять більше, ніж сервісні, особливо у сферах маркетингу, продажів та рекрутингу. Винятком є спеціалісти з фінансів, обліку та аудиту, які мають вищі зарплати в сервісних компаніях. Це пояснюється тим, що у сервісних компаніях працюють більш досвідчені фахівці в цій сфері. У спеціалістів із бренду та комунікацій значної різниці між зарплатами у сервісних і продуктових компаніях немає.

Розмір компанії має менший вплив на зарплати, ніж досвід роботи, тип компанії та рівень англійської. У невеликих компаніях, де працює до 50 осіб, зарплати трохи нижчі, ніж у середніх та великих компаніях. У регіональному розрізі Київ демонструє вищий рівень зарплат для нетехнічних спеціалістів, ніж Львів. Винятком є спеціалісти з комунікацій та брендингу, у яких зарплати майже однакові в обох містах.

Нетехнічні спеціалісти, які переїхали за кордон, отримують вищі зарплати, ніж ті, хто залишився в Україні. Це частково пояснюється тим, що серед них більша частка досвідчених фахівців, але навіть із однаковим досвідом зарплати за кордоном зазвичай вищі, особливо для початківців та спеціалістів із досвідом до п’яти років. Найчастіше фахівці з нетехнічних напрямків виїжджали до Польщі (38%) та Іспанії (13%).

Використання штучного інтелекту

Окремо варто відзначити активне використання штучного інтелекту серед нетехнічних спеціалістів. Найактивнішими користувачами ШІ-інструментів є рекрутери, спеціалісти з Learning & Development, маркетологи, фахівці з брендингу та комунікацій. Понад 90% цих фахівців використовують ШІ у своїй роботі. Натомість спеціалісти з підтримки та фінансів користуються ШІ-рішеннями значно рідше.

Найпопулярнішим ШІ-інструментом серед усіх категорій айтівців залишається ChatGPT. Крім нього, маркетологи, спеціалісти з продажів та бізнес-розвитку часто використовують Gemini, а юристи та технічні письменники надають перевагу Claude. Спеціалісти з маркетингу, брендингу та комунікацій, а також HR та Learning & Development активно користуються Midjourney.

Гендерний баланс та вік спеціалістів

Серед нетехнічних спеціалістів в ІТ жінки становлять 71%. Найбільше жінок працює у сфері HR, рекрутингу та комунікацій – понад 80%. Найменше представниць жіночої статі у технічній підтримці – лише 18%. Медіанний вік нетехнічних фахівців близький до середнього віку айтівців загалом і найчастіше становить від 28 до 32 років.

Наймолодшими є працівники Customer Support, чий медіанний вік сягає 26 років, тоді як найстаршими виявилися технічні письменники із середнім віком 33 роки.

Серед нетехнічних спеціалістів найкращий рівень англійської мають представники Customer Success, технічні письменники та юристи. Понад 80% із них володіють мовою на рівні Upper-Intermediate чи Advanced.

Загалом ринок нетехнічних спеціальностей в ІТ демонструє стабільне зростання зарплат у маркетингу, PR, продажах та технічному письмі, тоді як рекрутери та HR-спеціалісти стикаються зі зниженням доходів. Рівень англійської, тип компанії та регіон роботи залишаються ключовими факторами, що впливають на рівень зарплат у 2025 році.

Додамо, станом на січень 2025 року у рейтингу топ-50 українських IT-компаній за кількістю спеціалістів відбулися суттєві зміни. Відтік кадрів у 2024 році склав 2000 фахівців, тоді як у 2023 році він становив 10 тисяч, тобто уповільнився вп'ятеро.