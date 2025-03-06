Зарплати геймдизайнерів, художників та аніматорів: тенденції 2024 року

Аналітичне дослідження, проведене Gamedev у грудні 2024 року, дало змогу оцінити рівень зарплат дизайнерів у геймдеві та IT-індустрії загалом. У ньому взяли участь 184 UI/UX-дизайнери, 108 Product-дизайнерів та 96 Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів, які проживають в Україні або виїхали за кордон, але планують повернутися.

Про це йдеться на сайті Dou.

Медіанні зарплати дизайнерів

Product-дизайнери залишаються найбільш високооплачуваними спеціалістами у сфері дизайну, з медіанною зарплатою $3000. Вони також мають найбільший досвід: 62% працюють у сфері більше п’яти років.

Зарплати інших дизайнерів суттєво нижчі. Медіана UI/UX дизайнерів становить $1650. Graphic і Web дизайнери отримують у середньому $950 та $900 відповідно.

За останні пів року середня зарплата Middle Product-дизайнерів зросла на $300 і тепер складає $2350 – це найвищий рівень за останні два роки. Зарплати Senior Product-дизайнерів теж трохи зросли після падіння влітку.

UI/UX дизайнери не мали суттєвих змін у зарплатах за останні два роки. Однак у порівнянні з літом 2024 року зарплата Junior UI/UX дизайнерів зросла на $158 – до $800, а Senior UI/UX дизайнерів – на $350, до $3200.

Зарплати Graphic та Web дизайнерів знизилися через зростання частки інтернів та джуніорів: у Graphic designers – з 14% до 31%, у Web designers – з 18% до 29%.

Розкид зарплат та рівень досвіду

Найбільший розкид зарплат спостерігається серед Senior Product-дизайнерів – різниця між першим і третім квартилями (IQR) сягає $2000.

Схожий рівень зарплат у Team Lead і Senior UI/UX-дизайнерів, але з меншим розкидом – близько $1500.

На початку кар'єри зарплати UI/UX та Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів майже однакові: – Досвід 1-2 роки: $810 у UI/UX та $873 у Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів. – Досвід 3-5 років: $1400 у UI/UX та $1485 у Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів.

Однак дизайнери з досвідом понад п’ять років мають значну різницю в зарплатах: – UI/UX designers – $3300, – Graphic/Web/Motion/Generalist designers – $1800.

Product-дизайнери з будь-яким рівнем досвіду отримують вищі зарплати, ніж UI/UX та Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнери.

Вплив рівня англійської

Product та UI/UX дизайнери, які мають рівень англійської Advanced, отримують вищі зарплати.

UI/UX дизайнери мають чітку залежність між рівнем англійської та розміром зарплати. Водночас у Product-дизайнерів ця залежність менш виражена, оскільки більшість із них і так мають високий рівень володіння мовою.

Зарплати Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів майже не залежать від рівня англійської.

Вплив типу та розміру компанії

Продуктові компанії пропонують вищі зарплати дизайнерам, ніж сервісні.

У найбільших компаніях (1000+ співробітників) працюють більш досвідчені дизайнери, але розмір компанії не є вирішальним фактором для рівня зарплати – головну роль відіграють напрям роботи і досвід.

Єдина помітна відмінність – у UI/UX дизайнерів: компанії з 50+ співробітниками платять дещо вищі зарплати, ніж менші компанії.

Використання штучного інтелекту

Більшість дизайнерів активно використовують ШІ у своїй роботі.

Найпопулярніші інструменти: – ChatGPT – використовують понад 80% дизайнерів. – Midjourney – активно використовують 50% Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів, 33% UI/UX дизайнерів і 25% Product-дизайнерів.

Портрет дизайнера у 2024 році

Дизайнерська спільнота стає все більш жіночою. Серед Product-дизайнерів жінки складають 51%, у категорії Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнерів – 58%, Найвищий відсоток жінок серед UI/UX дизайнерів – 65%.

Середній вік дизайнерів:

Product-дизайнери – 30 років (це відповідає середньому віку спеціалістів в ІТ).

Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнери – 28 років.

UI/UX дизайнери – 29 років.

Рівень володіння англійською мовою:

73% Product-дизайнерів мають рівень Upper-Intermediate або Advanced.

Серед UI/UX дизайнерів цей показник становить 55%.

Найменше володіють англійською Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнери – лише 40% мають високий рівень знань.

Загалом дослідження демонструє позитивну динаміку зростання зарплат у дизайнерській сфері. Особливо це стосується Product-дизайну, де рівень оплати стабільно підвищується.

Загалом дослідження показує, що зарплати дизайнерів у 2024 році зростають, особливо в сегменті Product design, де рівень оплати продовжує демонструвати стабільний тренд на підвищення.