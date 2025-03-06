Зарплаты геймдизайнеров, художников и аниматоров: тенденции 2024 года

Аналитическое исследование, проведенное Gamedev в декабре 2024 года, дало возможность оценить уровень зарплат дизайнеров в геймдеве и IT-индустрии в целом. В нем приняли участие 184 UI/UX-дизайнера, 108 Product-дизайнеров и 96 Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров, проживающих в Украине или уехавших за границу, но планирующих вернуться.

Об этом идет речь на сайте Dou.

Медианные зарплаты дизайнеров

Product-дизайнеры остаются наиболее высокооплачиваемыми специалистами в сфере дизайна с медианной зарплатой $3000. Они также имеют наибольший опыт: 62% работают более пяти лет.

Зарплаты других дизайнеров существенно ниже. Медиана UI/UX дизайнеров составляет $1650. Graphic и Web дизайнеры получают в среднем $950 и $900 соответственно.

За последние полгода средняя зарплата Middle Product-дизайнеров выросла на $300 и теперь составляет $2350 – это самый высокий уровень за последние два года. Зарплаты Senior Product-дизайнеров тоже немного выросли после падения летом.

У UI/UX дизайнеры не имели существенных изменений в зарплатах за последние два года. Однако по сравнению с летом 2024 года зарплата Junior UI/UX дизайнеров выросла на $158 – до $800, а Senior UI/UX дизайнеров – на $350 до $3200.

Зарплаты Graphic и Web дизайнеров снизились из-за роста доли интернов и джуниоров: у Graphic designers – с 14% до 31%, у Web designers – с 18% до 29%.

Разброс зарплат и уровень опыта

Наибольший разброс зарплат наблюдается среди Senior Product-дизайнеров – разница между первым и третьим квартилями (IQR) составляет $2000.

Похожий уровень зарплат у Team Lead и Senior UI/UX-дизайнеров, но с меньшим разбросом – около $1500.

В начале карьеры зарплаты UI/UX и Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров почти одинаковы: – Опыт 1-2 года: $810 у UI/UX и $873 у Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров. – Опыт 3-5 лет: $1400 у UI/UX и $1485 у Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров.

Однако дизайнеры с опытом более пяти лет имеют значительную разницу в зарплатах: – UI/UX designers – $3300, – Graphic/Web/Motion/Generalist designers – $1800.

Product-дизайнеры с любым уровнем опыта получают более высокие зарплаты, чем UI/UX и Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеры.

Влияние уровня английского

Product и UI/UX дизайнеры, имеющие уровень английского Advanced, получают более высокую зарплату.

Дизайнеры UI/UX имеют четкую зависимость между уровнем английского и размером зарплаты. В то же время, у Product-дизайнеров эта зависимость менее выражена, поскольку большинство из них и так имеют высокий уровень владения языком.

Зарплаты Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров почти не зависят от уровня английского.

Влияние типа и размера компании

Продуктовые компании предлагают более высокие зарплаты дизайнерам, чем сервисные.

В крупнейших компаниях (1000+ сотрудников) работают более опытные дизайнеры, но размер компании не является решающим фактором для уровня зарплаты – главную роль играют направление работы и опыт.

Единственное заметное отличие – у UI/UX дизайнеров: компании с 50+ сотрудниками платят несколько более высокие зарплаты, чем меньшие компании.

Использование искусственного интеллекта

Большинство дизайнеров активно используют ИИ в своей работе.

Самые популярные инструменты: – ChatGPT – используют более 80% дизайнеров. – Midjourney – активно используют 50% Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров, 33% UI/UX дизайнеров и 25% Product-дизайнеров.

Портрет дизайнера в 2024 году

Дизайнерское сообщество становится все более женским. Среди Product-дизайнеров женщины составляют 51%, в категории Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеров – 58%, самый высокий процент женщин среди UI/UX дизайнеров – 65%.

Средний возраст дизайнеров:

Product-дизайнеры – 30 лет (это соответствует среднему возрасту специалистов в ИТ).

Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеры – 28 лет.

UI/UX дизайнеры – 29 лет.

Уровень владения английским языком:

73% Product-дизайнеров имеют уровень Upper-Intermediate или Advanced.

Среди UI/UX дизайнеров этот показатель составляет 55%.

Меньше всего владеют английским Graphic/Web/Motion/Generalist дизайнеры – лишь 40% имеют высокий уровень знаний.

В целом, исследование демонстрирует положительную динамику роста зарплат в дизайнерской сфере. Особенно это касается Product-дизайна, где уровень оплаты стабильно увеличивается.

В общем, исследование показывает, что зарплаты дизайнеров в 2024 году растут, особенно в сегменте Product design, где уровень оплаты продолжает демонстрировать стабильный тренд на повышение.