Названы крупнейшие продуктовые IT-компании Украины

DOU опубликовал второй выпуск рейтинга крупнейших продуктовых IT компаний Украины, в котором отслеживается динамика развития за последний год. В 2024 году рейтинг учитывает не только продуктовые компании, но и IT-отделы крупных предприятий, ранжая их по количеству технических специалистов.

Крупнейшей продуктовой IT-компанией в Украине по количеству технических специалистов стала Evoplay, в которой работает 1698 технических специалистов. Второе и третье место поделили Ajax Systems и Genesis, каждая из которых имеет 1200 специалистов. Далее следуют Nova Digital (935) и TemaBit Fozzy Group (883).

Если же рассматривать общее количество сотрудников компаний, то самой большой Ajax Systems, в которой работает 3900 человек. Второе место занимает Genesis (2815 сотрудников), на третьем месте – Evoplay (2613). Далее в рейтинге Netpeak Group (1109) и Autodoc (1072).

Среди крупнейших IT-отделов (без учета банков) лидируют Vodafone Украина, где работает 580 технических специалистов, и Rozetka , у которой около 550 специалистов.

Динамика развития компаний

Часть компаний испытала значительный рост. Лидером по темпам расширения стал IT-департамент Nova Digital, который за год увеличил количество технических специалистов на 485 человек, что вдвое больше, чем в прошлом. Это обусловлено активной цифровизацией сервисов группы компаний NOVA, выходом на новые рынки и разработкой собственных IT-продуктов.

Ajax Systems также показывает стабильный рост. Компания увеличила штат на 906 человек, из которых 126 – технические специалисты. Она активно расширяет производство и выходит на новые рынки. За последний год портфолио устройств Ajax увеличилось до 180, а на заводах компании активно нанимают новых инженеров и линейный персонал. В Украине растет спрос на специалистов по разработке и тестированию Embedded-систем и Hardware.

Компания Genesis также показала положительную динамику: общее количество сотрудников выросло на 392, из них 53 – технические специалисты. Во второй половине 2024 года компания испытала небольшой спад, однако общая тенденция осталась положительной.

Среди компаний, существенно расширивших свои команды, выделяется Skear , которая добавила 202 технических специалиста и 203 работника в целом. Компания активно запускает новые проекты, масштабирует существующие и пользуется большим спросом на Full stack инженеров, Product/Data-аналитиков, менеджеров продуктов и digital-маркетологов.

Подобные темпы роста показала Favbet Tech, которая расширила команду на 194 технических специалиста. Это связано с развитием основного продукта компании, выходом на новые рынки и запуском новых проектов. Больше всего компания ищет разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков, проектных менеджеров и DevOps-инженеров.

Значительное расширение штата наблюдалось у Patrianna LTD, нанявшей 156 технических специалистов в год. Однако компания не комментирует детали этого роста.

Банк mono тоже активно развивается: за год его техническая команда увеличилась на 145 человек. В 2024 году компания запустила новый маркетплейс в мобильном приложении Market by mono, а также продолжила развивать сервисы для бизнеса. В 2025 году планируется масштабирование этих продуктов, а также активный наем специалистов в области Data Science, QA, Java, PHP и технического лидерства.

IT-команда NovaPay также выросла более чем вдвое (+137 специалистов). Собственное платежное приложение компании стало первым небанковским платежным сервисом в Украине, полностью разрабатываемым внутренней командой R&D.

Компании, сократившие персонал

Не все компании смогли удержать темп роста. Evoplay, занимающая первое место по количеству технических специалистов, за год сократила 324 специалиста и в целом потеряла 785 сотрудников. В компании объясняют это увольнением малоэффективных работников и переводом части персонала на легализованную работу за границей.

GR8 Tech уменьшило количество технических специалистов на 123 человека. Компания фокусируется на релокации специалистов и активно набирает команды в других странах.

Plarium также потерпела сокращения: минус 100 технических специалистов. Основной причиной является переоформление сотрудников в представительства в Польше и Испании. Хотя специалисты продолжают работать в своих командах, официально они уже не числятся в составе украинской студии.

Компания MacPaw сократила 120 сотрудников, однако количество технических специалистов осталось на том же уровне.

В начале 2025 года сокращения также произошли в группе компаний DVL (в которую входят "Датагруп", "ВОЛЯ" и lifecell ) – 15% IT-команды потеряли работу. Также существенные сокращения (около 130 человек) коснулись компании SQUAD.

География IT-компаний

Киев остается основным центром украинского продуктового IT. В столице расположены офисы 43 компаний. В Харькове работают 14 крупных продуктовых компаний, в Днепре – 8, в Одессе – 7.

Во втором полугодии 2024 года офисы SQUAD в Ужгороде и Playrix в Киеве были закрыты.

В то же время, 11 компаний открыли новые офисы как в Украине, так и за рубежом.

Рейтинг DOU показывает, что украинская IT-отрасль остается стабильной, несмотря на вызовы. Часть компаний активно наращивает команды и расширяется на новые рынки. В то же время, другие вынуждены оптимизировать персонал и перераспределять ресурсы.

Киев остается главным IT-хабом, а наиболее востребованными специалистами остаются разработчики, DevOps, тестировщики, бизнес-аналитики и менеджеры продуктов. В 2025 году половина компаний планирует активное найм в Украине, что свидетельствует о дальнейшем развитии индустрии.

Добавим, глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В него попали 15 украинских компаний и аутсорсер с офисами в Украине.